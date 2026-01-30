ENHYPEN巡迴快閃店最終站 1/31-2/22落腳高雄夢時代購物中心

高雄市 / 林彥廷 綜合報導

蟬聯金唱片專輯本賞的HYBE人氣男團 ENHYPEN 快閃店「Artist-Made Collection by ENHYPEN POP-UP」，1 月 31 日至 2 月 22 日將落腳在高雄夢時代，為本次台灣巡迴完美收場！快閃店將延續台北場累積的豐富內容與粉絲體驗，旨在擴大與南部粉絲的接觸點，並進一步加強與粉絲的互動交流。

ENHYPEN 自今年佳話不斷，首先再次拿下第 40 屆金唱片獎專輯本賞的蟬聯神話，迷你七輯銷量也創下好成績。去年 10 月於台北舉辦「Artist-Made Collection by ENHYPEN POP-UP」獲得熱烈迴響後， 1 月 31 日至 2 月 22 日將落腳在高雄夢時代，為本次台灣巡迴完美收場。

本次舉辦的〈Artist-Made Collection by ENHYPEN POP-UP in KAOHSIUNG〉延續台北場累積的豐富內容與粉絲體驗，旨在擴大與南部粉絲的接觸點，並進一步加強與粉絲的互動交流。

「Artist-Made Collection by ENHYPEN POP-UP」以「想與 ENGENE（粉絲名）一起使用的物品」為主題，由 ENHYPEN 成員全員親自參與並完成的企劃。ENHYPEN 官方YouTube頻道先前已陸續公開長達約 11 個月的商品製作過程幕後花絮（Making Log），早已將粉絲的期待值拉滿。

JUNGWON（禎元）： 企劃了以愛犬「Maeumi」為靈感的睡衣與地毯。

HEESEUNG（羲承）： 設計了可自由客製化搭配的鑰匙圈與徽章套組。

JAY： 推出了融入自身日常生活的短袖 T 恤與圍裙。

JAKE： 帶來了平時愛用的項鍊與保溫隨行杯。

SUNGHOON（成訓）： 運用別名「109 (Baekgu)」關鍵字，打造連帽外套與公仔鑰匙圈。

SUNOO（善禹）： 準備了毛帽與療癒氛圍燈。

NI-KI： 則推出了印有手寫字樣與照片的飛行外套及充滿感性的香氛蠟燭。

特別的是，本次高雄場快閃店現場引進 ENHYPEN 最新迷你七輯《THE SIN : VANISH》，現場限量上架，趁此春節連續假期，ENGENE 到了高雄一定不能錯過僅此一場快閃店的絕佳機會！關於快閃店的詳細資訊，可透過 ENHYPEN Weverse 社群確認。

〈Artist-Made Collection by ENHYPEN POP-UP in KAOHSIUNG〉活動資訊：

活動期間：01月31日（六） - 02月22日（日）

開放時間：

週一至週四 11:00~22:00 (UTC+8)（最後入場時間為 21:30）

週五、假日前一天 11:00~22:30 (UTC+8)（最後入場時間為 22:00）

週六及連續假日 10:30~22:30 (UTC+8)（最後入場時間為 22:00）

週日及假日 10:30~22:00 (UTC+8)（最後入場時間為 21:30）

春節過年期間依照百貨公告為主

活動地點：夢時代購物中心8樓 顧客服務中心前 (高雄市前鎮區中華五路789號8樓)

