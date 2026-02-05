ENHYPEN快閃來台、為Prada站台！成員七缺一照樣寵粉，中文互動暖翻恩靜們

（圖／攝影侯世駿）

「ENGENE」 恩靜們、尖叫聲衝破微風南山啦！Prada品牌大使ENHYPEN團員羲承、善禹、禎元、Jay、Jake、Ni-ki集體來台，現Prada專門店開幕活動，而現場「ENGENE 恩靜們」的熱情，也讓溫度持續飆高～

活動現場，ENHYPEN一字排開打招呼，手比愛心超寵粉、還不忘用中文甜蜜輸出「謝謝～」，誠意值直接拉滿。

聊到今天的穿搭，善禹坦言自己最愛身上的大衣，覺得剪裁俐落又有存在感；Jay 則注意到褲子的色調與 Prada 的經典色系完美呼應；禎元笑說粉色褲子是整套造型的亮點，成功在極簡中製造記憶點。

（圖／攝影侯世駿）





Jake用一句「很休閒、很 Prada」精準總結今日造型，還再次用中文補一句「謝謝」，禮貌滿分。羲承則分享這次嘗試了平常較少穿的風格，覺得新鮮又特別；Ni-ki 則對皮夾克愛不釋手，直呼復古又很Prada。

（圖／攝影侯世駿）





談到對品牌的印象，成員們一致給出關鍵字：「品質好、設計感強。」最後也由隊長禎元代表跟粉絲們恩靜說話：「謝謝今天大家來，我知道很多朋友等我很久，真的非常謝謝大家，那我們接下來也會非常的努力、也有很多活動與作品帶給大家。」

同場現身的還有台灣藝人范少勳、謝欣穎與林奕嵐，讓這場開幕不只是一場精品活動，更像一場時尚與娛樂圈的跨界派對。

（圖／攝影侯世駿）

Prada慶祝全新微風南山專門店正式開幕

專門店座落於台北信義區，總面積超過600平方米，完整呈現女士與男士系列，從服裝、皮件、鞋履到首飾配件一應俱全，並同步展示最新 2026 春夏系列與 Prada Eternal Gold 高級珠寶系列。外觀設計以超過 600 平方米的 Prada 三角形圖騰交錯鋪陳，搭配大面積透明玻璃櫥窗，讓路過的人一眼就能感受到品牌獨有的建築語彙與張力。

（圖／品牌提供）





走進店內，熟悉又迷人的 Prada 世界隨即展開。靈感來自米蘭艾曼紐二世迴廊創始店的黑白大理石格紋地板，奠定經典基調；綠色布面牆搭配黑色金屬線條，勾勒出清晰卻不壓迫的陳列節奏。木質屏風巧妙區隔空間，創造更私密的購物體驗，而檀木邊桌、天鵝絨座椅與米色地毯，則替整體空間注入溫度，讓人忍不住多停留幾分鐘。

（圖／品牌提供）





值得一提的是，這裡更是全台首座設有 Prada Eternal Gold 高級珠寶系列展示區的專門店，在開闊與私密之間取得完美平衡，提供更細緻、尊榮的服務體驗。從偶像降臨到空間設計，Prada 微風南山專門店的開幕，不只是一間新店的誕生，而是一場把時尚、建築與娛樂感一次到位的精彩亮相。

（圖／品牌提供）





