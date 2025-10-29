ENHYPEN快閃店來囉！7位成員親自設計周邊 必買清單一次看

ENHYPEN周邊商品快閃店即將於台北南港LaLaport揭幕。鑫羿文創提供

ENHYPEN的海外快閃店最終站將於10月31日在台北南港LaLaport正式揭幕！恰逢ENHYPEN出道5週年之際，為期17天的快閃店有著特別的紀念意義，將與台灣ENGENE（粉絲名）一同迎接這特別的日子！

此次快閃店以ENHYPEN七位成員「想與ENGENE一起使用的物品」為主題，透過成員個人品味與個性，結合屬於他們的生活風格，傳達「希望在日常中與粉絲時刻相伴」的意涵。

ENHYPEN親自參與周邊商品設計，為了粉絲十分用心。鑫羿文創提供

ENHYPEN官方YouTube頻道更公開長達約11個月的商品製作幕後影片，成員親自參與設計過程一覽無遺，從暖心實用的設計概念，到專屬細節的誠意巧思，包括隊長Jungwon設計了以「마음이（心意）」為靈感的睡衣與地毯；Heeseung推出可自由客製化的鑰匙圈與胸針套組；Jay設計了展現個人日常風格的短袖T-shirt與圍裙。

Jake挑選了自己常用的項鍊與保溫杯，Sunghoon創作了以「白色小狗」為靈感的連帽外套與公仔鑰匙圈，Sunoo推出可愛的毛帽與療癒滿滿的氣氛燈，Ni-ki則親自以手寫字與自身照片設計了飛行外套及香氛蠟燭。另外，快閃店期間只要購買一件指定成員設計的商品，就可獲得該成員海報一張，買越多送越多可累計！

延續海外巡迴的高質感風格完整移展至台北最終場，現場設置電話亭、代表7位成員的滑板等沉浸式展示區，除可近距離欣賞成員設計的原創商品，更獨家新增台灣限定週邊如明信片、貼紙組、髮圈、杯墊等必搶商品。現場另設拍照專區與成員大型背板供ENGENE捕捉打卡。



