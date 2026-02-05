ENHYPEN為Prada專門店開幕吸千粉圍觀 粉絲激動爆哭：再也無法這麼近距離見他們了

ENHYPEN首次在台合體出席時尚活動，可惜SUNGHOON未能參加。（左起NI-KI、HEESEUNG、JAKE、JUNGWON、SUNOO、JAY）

韓國超人氣男團ENHYPEN今（5日）以品牌大使身分出席Prada微風南山專門店開幕活動，「ENGENE」（粉絲名）從昨晚就在百貨公司外夜排，只求今天能近距離看到心儀偶像，活動開始前，現場聚集約上千名ENGENE，氣氛熱烈；ENHYPEN現身10分鐘，回到店內還特地走到百貨公司外面和粉絲近距離互動，也難怪活動結束後，有粉絲激動哭喊著說：「我這輩子再也沒有機會這麼近距離看到他們了！」

ENHYPEN隊長JUNGWON（中）將於2月9日迎來22歲生日，粉絲今天還唱生日快樂歌為他提前慶生。

ENHYPEN今早從韓國搭機來台，成員SUNGHOON因為以火炬手身份，出席2026米蘭—科爾蒂納冬季奧運會，不克出席本次活動。6位成員愉快地抵達台北，並提早於下午4點5分即到達微風南山的Prada專門店，等候在店外的ENGENE們用手機不斷記錄偶像在店內的一舉一動，稍有一個動作就能引起她們放聲尖叫，隊長JUNGWON也向大家揮手。

JAKE今天是ENHYPEN的中文擔當，用英、韓、中文展現語言能力。

一頭金髮的HEESEUNG看起來像童話裡的王子現身。

活動於下午5點半開始，百貨店內與外面聚集上千名粉絲，而林奕嵐、范少勳和謝欣穎輪番和大家分享品牌穿搭後，ENHYPEN壓軸登場，而JUNGWON竟與范少勳撞褲，也算小小巧合。JAKE用英文感謝品牌邀請他們來參加開幕活動，還用中文說「謝謝！」而成員也一一分享自己的穿搭。

NI-KI今天全身黑色，一如既往地走酷Guy風格。

有趣的是，當JAKE要講自己穿搭時，主持人還在翻譯上一位成員JUNGWON的穿搭，JAKE還用中文說「沒關係」，當他再次講解時又和主持人的話打在一起，JAKE用中文說「對不起，對不起」，超有禮貌贏得眾人好感。

SUNOO離去之前還向大家揮手掰掰，真是有禮貌的大男孩。

結束活動前，JUNGWON不忘感謝粉絲們為了看他們，在活動現場等了很久，「特別想向ENGENE道謝」，也承諾會用更好的作品報答大家。

JAY穿的褲子是PRADA代表色，是很盡責的品牌大使。

百貨公司外面排滿等待見ENHYPEN的粉絲們，目測上千名，不少人昨晚就來夜排。（溫雅雯攝）

