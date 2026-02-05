ENHYPEN空降信義！ 上千粉絲徹夜守候 7缺1魅力不減中文喊「這2字」

品牌大使ENHYPEN現身PRADA微風南山店。李鐘泉攝

PRADA微風南山店今（5日）舉辦開幕派對，品牌大使ENHYPEN及謝欣穎、范少勳、林奕嵐同台登場，擁有強烈風格的ENHYPEN於上月16日發行第7張迷你專輯，正式宣告回歸，不僅在韓國擁有高人氣，台灣也有眾多粉絲支持，有粉絲昨晚便到場徹夜排隊，現場擠得水洩不通，約有上千名粉絲，ENHYPEN現身時，更是尖叫聲不斷。

現場擠得水洩不通，出動多名保全。李鐘泉攝

ENHYPEN成員Ni-ki、羲承、Jake、禎元、善禹、Jay登台，唯獨少了正在米蘭冬奧的成訓，儘管7缺1，ENHYPEN仍然魅力不減，現場早早就湧入大批人潮。

成員們登場時親切打招呼，隊長更表示：「謝謝今天大家來，我知道很多朋友等我們很久，接下來有很多活動也請多多期待了。」最後更用中文喊：「謝謝！」讓粉絲們再度陷入瘋狂。

林奕嵐（左起）、謝欣穎、范少勳登場。李鐘泉攝

而范少勳、謝欣穎及林奕嵐也接連受訪分享過年行程，其中范少勳提到，會帶媽媽去廟裡走春拜拜、迎財神，接下來將迎來情人節，他則是會在家和老婆吃個飯，「前一陣子感冒蠻嚴重，因為鼻塞聞不到味道，希望過年前可以趕快好，不然吃年菜很沒意思。」同時分享4、5月時還會有電影作品上映。



