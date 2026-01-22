eNVM IP廠億而得今上櫃 AIoT、車用應用撐起成長動能

【記者呂承哲／台北報導】全球嵌入式非揮發性記憶體（eNVM）矽智財（IP）大廠億而得（6423）22日以承銷價60元正式轉上櫃掛牌交易。受惠AIoT、車用電子與快充市場持續擴大，億而得憑藉自有專利技術，已成功卡位全球主要晶圓代工廠的先進與主流製程平台。法人指出，億而得採取高毛利的IP授權與權利金商業模式，隨新世代晶片對記憶體需求提升，營運成長動能可望逐步放大。

在技術布局方面，億而得產品已涵蓋55、40及28奈米等主流製程節點，應用橫跨電源管理、影像感測與控制晶片等領域，並與晶圓代工廠製程平台深度綁定。一旦代工廠於新平台導入其eNVM技術，後續投片的IC設計客戶皆可能成為長期授權與權利金來源，有助於建立穩定、可預期的營收結構。

就應用面觀察，億而得eNVM已廣泛導入PD快充、USB Type-C、智慧家電、行動裝置、車用IC、工控感測器、無線充電與電源管理晶片等市場。隨車用電子、智慧電表與高效率電源應用快速成長，市場對高可靠度、可重複寫入eNVM需求明顯升溫，亦成為推升公司權利金收入的重要動能。

因應高成長應用需求，億而得正逐步將產品重心由傳統一次性寫入架構，升級至可多次更新的高階eNVM解決方案，以支援車用、工控、網通及高階消費性電子長期韌體更新需求。法人指出，這類高可靠度eNVM產品毛利率明顯優於標準型記憶體，有助於推動公司中長期獲利結構升級。

此外，億而得亦同步布局大容量、低電壓與高速傳輸的新一代eFlash與高可靠度記憶體元件，鎖定車用電子、工業電腦、通訊設備與32位元控制器等高門檻市場，持續提高高附加價值產品比重。

隨AIoT、邊緣運算與智慧裝置普及，終端設備對內建參數記憶體與韌體更新能力的需求日益提升，使eNVM成為跨產業不可或缺的關鍵元件。調研機構ArstaResearch指出，全球eNVM市場於2025年至2031年間年複合成長率可望維持約10%，屬於穩定擴張的利基型市場。

法人分析，億而得憑藉長期製程經驗、廣泛客戶導入基礎，以及具高度黏著性的IP授權模式，在AI邊緣運算、車用電子與智慧電力等應用推動下，已建立穩固的權利金引擎，長線成長潛力值得關注。

