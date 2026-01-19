Epic免費送遊戲有用？發行商曝：帶動Steam銷量暴增200%

Epic Games Store 長期以來，為了和 Steam 競爭，每週都會免費送出遊戲來吸引玩家，但也經常被嘲諷多數玩家只領免費，並不會在 Epic Games 商店中消費。然而這策略對於開發商而言，似乎產生了意想不到的好處，反過來增加了 Steam 商店的銷量。

免費送遊戲，卻成為對手的宣傳。（圖源：Epic Games Store／Steam 編輯合成）

獨立遊戲發行商 New Blood Interactive 的執行長 Dave Oshry，最近在社群上分享了有趣的數據，指出旗下的復古射擊遊戲《Blood West》在 Epic Games Store 開放免費領取的當天，另一個平台 Steam 上的付費銷量卻不減反增，漲幅甚至達到了驚人的 200%。Oshry 坦言，過去他曾認為 Epic 是行銷黑洞，但數據證明在 Epic 上免費送遊戲，反而成為了 Steam 銷售的最佳廣告。

這種「在 Epic 試玩、回 Steam 購買」的現象，反映出 PC 玩家對於平台忠誠度和使用體驗的偏好。Oshry 引用了一則在網路上獲得大量網友點讚的迷因，表示「Steam 上的便宜遊戲，比起 Epic 上的免費遊戲更好」。 畢竟對許多玩家來說，Steam 長期累積的優秀使用者體驗，遠比「免費」更具吸引力；Epic 大手筆的免費送禮物的策略，最終反而諷刺的為 Steam 創造了更多的營收機會。

當然 Oshry 也補充，New Blood 從來沒有再 Epic 的商店內獲得任何版稅，因為他們同意讓開發商 Hyperstrange 領取該平台的全部收益。所以他們獲得了免費贈送遊戲活動的資金，將其全部投入於開發新的 DLC 中，而作為發行商在 Steam 上的銷量也跟著成長。