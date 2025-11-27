Epic執行長嗆Steam「AI標籤沒意義」：未來所有遊戲都會用AI，根本不需要標
最大遊戲平台 Steam 目前都會對於遊戲製作的 AI 程度在介紹下方作為標記，比如對話生成、物件生成或者美術內容等等讓玩家購買前能夠知道，不過一向看 Steam 不太順眼的 Epic Games 執行長 Tim Sweeney 在推特回應開發者對於該平台的抱怨，認為這些標籤都應該拿掉不需標註，因為未來遊戲將處處適用 AI，遊戲商店標註沒有意義。
Agreed. The AI tag is relevant to art exhibits for authorship disclosure, and to digital content licensing marketplaces where buyers need to understand the rights situation. It makes no sense for game stores, where AI will be involved in nearly all future production.
— Tim Sweeney (@TimSweeneyEpic) November 26, 2025
Epic Games 執行長 Tim Sweeney 回應了一位 AI 開發支持者的內容，同意 Steam 作為遊戲平台應該男掉這些 AI 標籤，雖然 AI 標籤對於藝術作者身分揭露及數位內容授權市場（買家需要了解版權情況）適用，但對於遊戲商店來說毫無意義，因為 AI 幾乎將參與未來所有遊戲的製作。這段內容引起相當的討論，因為 AI 出現以來 Steam 都會標註做為讓消費者選擇與分辨的標準，也有人酸 Epic Games Store 沒有這個功能，對於 AI 在遊戲製作的立場，或者任何藝術創作都仍處於複雜狀態。
