Epic執行長回「免費送遊戲反助攻Steam」：不介意，玩家受益最重要

前不久有獨立遊戲發行商指出，參加 Epic Games 商店平台的免費贈送活動後，反而帶動同款遊戲在 Steam 的付費銷量暴增，引起許多玩家嘲諷 Epic Games。而對此，Epic Games 執行長 Tim Sweeney 對此卻相當豁達，認為這是玩家和開發者選擇的權利。

Epic 至今仍然在送免費遊戲。（圖源：Epic Gams Store）

Tim Sweeney 在個人 X（推特）上表示，他並不在意玩家最終會選擇哪個平台購買或遊玩，重要的是給開發者一筆不菲的預付費用，並讓玩家有選擇權，並說：「Epic 和 Steam 為每一位顧客與每一筆交易競爭。在某些交易中，Epic 取勝。在更多情況下是 Steam 取勝。但每一筆交易中有一件事是永遠不變的，那就是玩家和開發者因為有更多選擇與更優惠的條件而受益。」

Tim Sweeney 更爆料 Epic 商店的第三方支付款項只有 Steam 的 7%，Epic 商店的開發者可以自行處理付款並保留 100% 的收入，許多大型遊戲，像是《GTA》都採用這種方式。並提到了 Epic 的每月活躍使用者是 Steam 的 55% 到 60%，Epic 把大量的收益再投入通過免費遊戲來提升使用者的參與，並將營收回饋給開發者，而不是於遊艇和鑽石牙齒（指最近 Steam 母公司 Valve 擁有者 Gabe 的鑽石假牙梗圖）。