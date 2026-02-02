Epic執行長指控Steam「非法壟斷」，遭網友嘲諷：沒擋你自己開店啊

Epic Games 和 Steam 之間的戰火再次點燃。Epic Games 執行長 Tim Sweeney 最近公開批評 Valve，指控 Steam 的政策涉及非法壟斷。Sweeney 指出，當玩家在 Steam 上擁有某款遊戲後，Valve 就強制要求所有的遊戲內購買都必須透過 Steam 的支付系統進行，並從中抽取高達 30% 的佣金，完全不允許開發者引導使用者使用其他的第三方支付方式。

Epic Games 和 Steam 已經競爭多年。（圖源：Epic Games）

廣告 廣告

Sweeney 認為這種做法剝奪了開發者的自由，並提到最近 Valve 正在因為類似的反競爭行為在英國面臨鉅額的法律訴訟。除了支付系統的問題，Sweeney 還進一步批評 Valve 實施所謂的定價策略，這項條款禁止開發者在其他平台上以低於 Steam 的價格販售遊戲。

他認為這些政策不只是迫使開發者維持高價，也阻礙了市場競爭，對遊戲產業造成極大損害。相比之下，Sweeney 強調 Epic Games Store 只收 12% 的抽成，並允許開發者在營收達到一定門檻前享有 100% 的分潤，想要以更有利於創作者的條件來凸顯 Steam 政策的不合理。

然而，這些言論卻在網路上引發了網友的強烈反彈。許多網友在 X 上留言諷刺，認為 Sweeney 忽略了 Steam 龐大使用者所帶來的優勢，為開發者提供了接觸超過 1.32 億活躍玩家的機會。更有網友直言：「沒人強迫你用 Steam，也沒人阻止你開店」，Windows 系統上有各式各樣的商店，Steam 也不像是 Google Play 或 AppStore 是作業系統內建，嘲諷 Sweeney 花在談論 Steam 的時間，比 Valve 創辦人 Gabe Newell 公開講話的時間還多。除了認為想在別人的商店內宣傳與販售，卻又不想被抽成外，還打臉的指出《Warframe》等遊戲，都可以跳過 Steam 從官方網站上購買和儲值並不被抽成，只有使用 Steam API 付款才會抽成。