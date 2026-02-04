Epic 2025年回顧：第三方遊戲營收暴漲57%，執行長稱：拿下30%市占就算成功

Epic Games Store（EGS）正式公開了 2025 年度回顧報告，揭露了該平台過去一年的營運成績單。整體而言，2025 年是 EGS 表現亮眼的一年，PC 玩家的總消費金額達到 11.6 億美元，比起前一年成長 6%。其中最讓人好奇的「第三方遊戲」銷售爆發，消費金額大幅成長 57%，達到 4 億美元的歷史新高。

Epic 公開大更新資訊，以及 2025 年回顧。（圖源：Epic Games）

EGS 標誌性的「每週免費遊戲」策略依然是維持使用者活躍度的關鍵之一。數據顯示，2025 年平台共送出了 100 款免費遊戲，被領取的總次數高達 6.62 億次。換算下來，平均每位玩家領取的遊戲總價值約 2,316 美元（約新台幣 7.3 萬元）。有趣的是，Epic 官方數據指出，免費遊戲並沒有殺死遊戲的銷量，反而帶來了跨平台的宣傳效應；當一款遊戲在 EGS 免費贈送時，該遊戲在競爭對手 Steam 平台上的同週同時在線人數平均會提升 40%，形成了一種獨特的共生現象。

而針對平台未來的戰略定位，Epic Games 執行長 Tim Sweeney 的態度也出現了轉變。比起過去誓言要打破 Steam 壟斷、甚至取代的言論，Sweeney 最近突然改口表示，對於 EGS 來說，並不一定要成為絕對的市場龍頭，認為：「假如能拿下 30% 的市占率就已經非常好了」。

而為了提升未來使用者的黏著度，Epic 計畫在今年對其平台的社群功能進行大更新。官方宣布將導入完整的「玩家個人檔案」系統，屆時玩家將擁有自訂頭像、好友私訊、語音聊天…等，以及討論區在內的基本社交功能。同時平台啟動器也將會進行徹底翻修，預計 2026 年夏季推出新版本，徹底解決啟動速度太慢和效能不佳的問題。