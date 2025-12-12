Epic Games 《霍格華茲的傳承》免費下載！ 限時一週

台北市 / 林彥廷 綜合報導

於2023年2月推出的開放世界動作角色扮演遊戲《霍格華茲的傳承》(Hogwarts Legacy)，上市後話題不斷、迅速爆紅。Epic Games 今（12）日驚喜宣布，即日起至12月19日00：00止《霍格華茲的傳承》免費下載。

Epic Games Store 每週都會提供玩家一款免費遊戲，通常玩家們都能提前知道下週會送哪款遊戲，但本週的免費遊戲則相當神秘，並未直接公布，並提示要關注今日登場的「The Game Awards」頒獎典禮，來了解下一個贈送的遊戲是什麼。

隨後平台於今日驚喜揭開神秘的免費遊戲為《霍格華茲的傳承》，即日起至12月19日00：00止，只要登錄平台就能領取。而下款神秘的免費遊戲將在下週揭曉。

