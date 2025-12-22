Epic Games Store 年末驚喜！傳出 15 款免費遊戲，壓軸可能是...
Epic Games Store 已經正式啟動 2025 年節慶檔期的免費遊戲活動，今年的規模一開始就投下震撼彈，首款送出的遊戲是 2023 年爆紅的 3A 開放世界大作《Hogwarts Legacy 霍格華茲的傳承》。
而就在首款免費遊戲上線後，一份疑似 Epic Games Store 12 月免費遊戲完整名單在社群平台流出，內容顯示今年年底可能再加碼送出多達 15 款 PC 遊戲，以目前市價計算，總價值接近 300 美元。
官方僅預告「神秘遊戲」，完整名單卻提前曝光
不過，對玩家們來說，最重要的是 Epic Games Store 究竟還會放送哪些遊戲大作呢？
目前國外社群已經傳出一份疑似 Epic Games Store 年末免費遊戲時程表，除了正在放送中的《霍格華茲的傳承》之外，據傳還有《侏羅紀公園：進化 2》、《樂高蝙蝠俠》、《模擬農場 2022》等共 15 款遊戲。
而在外流遊戲清單中，最引人注目的是 Epic Games Store 的壓軸放送遊戲是 Rockstar Games 的開放世界大作 《碧血狂殺 2》（Red Dead Redemption 2）。
傳聞中的免費放送遊戲包括：
霍格華茲的傳承（Hogwarts Legacy） 侏羅紀世界：進化 2 王牌威龍 III（Desperados 3） 全軍破敵：戰鎚（Total War: Warhammer） 總統萬歲 5（Tropico 5） 小雞員警（Chicken Police – Paint it Red!） 迴圈英雄（Loop Hero） 樂高蝙蝠俠（LEGO Batman） 指揮官基恩（Commander Keen） 模擬農場 2022（Farming Simulator 2022） 史萊姆牧場 2（Slime Rancher 2） 泰拉瑞亞（Terraria） 底特律：變人（Detroit: Become Human） 真人快打 11（Mortal Kombat 11） 碧血狂殺 2（Red Dead Redemption 2） 需要注意的是，由於這份清單並非來自 Epic Games Store 官方渠道，所以無法確認清單的真實性，因此最終放送的遊戲陣容必須以 Epic 官方正式揭曉的內容為準。
原文刊登於：三嘻行動哇
圖片及資料來源：Notebookcheck
iPhone × Android 擬合作換機一鍵轉移，是雙贏還是規避或是戰略？
掉鏈子了！DJI Osmo Pocket 4 為何延遲上市？值得等待嗎？
IDC預測 2026 手機市場大洗牌！折疊 iPhone 首年預測曝光
【iOS、Android 及 Mac OS APP 限時免費專頁集中區】
台灣原創動畫《貴族轉生》新加坡 AFA 全球首映引熱議
