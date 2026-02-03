EPPD成果出爐！龔明鑫：台灣成為AI關鍵夥伴

▲第6屆「台美經濟繁榮夥伴對話」（EPPD）日前落幕，總統賴清德、外交部長林佳龍、經濟部長龔明鑫（圖）等人今（3）日在總統府召開「台美經濟繁榮夥伴對話」記者會。（圖／記者吳翊緁攝影）

[NOWnews今日新聞] 第6屆「台美經濟繁榮夥伴對話」（EPPD）日前落幕，總統賴清德、國安會秘書長吳釗燮、外交部長林佳龍等人今（3）日在總統府召開「台美經濟繁榮夥伴對話」記者會。其中，經濟部長龔明鑫提到，這次EPPD有四大支柱，同時，隨著台美在會中簽署矽盛世倡議及台美經濟安全合作聯合聲明（Joint Statement on the Pax Silica Declaration and US-Taiwan Cooperation on Economic Security），台灣將成為美國推動AI革新製造業過程中的關鍵夥伴。

龔明鑫今表示，該聲明在戰略上的意義在於，美國藉此把台灣納入運作，彰顯台灣是美國強化AI跟經濟安全的重要戰略夥伴關係，而這項聲明的內容和EPPD的內容也是相符的，幾個重點包括：隨著AI加速革新，台美雙方都有認知要加速供應鏈夥伴關係，台灣的原則是由台灣來支持這項聲明，也會和其他的簽署國有共同經濟合作。

龔明鑫也提到，這次EPPD有4大支柱，第一支柱為供應鏈安全的戰略對接，確保AI供應鏈安全以及數位基礎建設，包括海底通訊和低軌衛星，以及無人機合作；第二支柱為關鍵礦物合作，第三支柱為台美在第三國合作，第四支柱則是雙邊經濟合作，包括避免雙重課稅，有其必要性和急迫性。

如何強化AI供應鏈、無人機、礦物方面合作？

龔明鑫表示，AI供應鏈部分，台灣比較強的部份是半導體的製造，所以將來在雙方主導的矽盛世下，台灣的政府和廠商一定會扮演關鍵角色，目前已經有組成工作小組在進行pilot run。

關鍵礦物部分，龔明鑫提到，其中一部分涉及跨國性儲備合作，在矽盛世聲明運作之下，美國希望複製台灣的供應鏈產線擴大經驗到其他國家去。礦源部分，美方會協助我們獲得保障。

至於無人機合作，龔明鑫說，一部分涉及雙邊認證，將來會進一步進行UAS的認證。技術合作部分，台美將和第三國攜手，雙方已經有想法。

