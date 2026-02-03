政治中心／楊凱安、楊柏玨台北報導

總統賴清德上午率行政團隊，就第六屆、也是川普第二任首次台美經濟繁榮夥伴對話開記者會，強調對話成果豐碩，未來台美將持續深化經貿合作。對照國民黨剛好也率團訪問中國還合開智庫論壇，賴總統強調並非針對國共交流，但正好可以給國人比較，是要攜手友盟走進世界，還是再度鎖進中國。

第六屆台美經濟繁榮夥伴對話，上週圓滿落幕，總統賴清德偕副總統蕭美琴，與經濟部、外交部等部會首長召開記者會，說明對話成果。

EPPD深化台美合作！ 恰逢國民黨率團訪中成對比

總統賴清德主持台美經濟繁榮夥伴對話記者會，宣佈台美對話交流成果。（圖／民視新聞）





總統賴清德：「2020年首屆EPPD以來，雙方主談人首度實體面對面對談，主要聚焦在供應鏈安全的戰略對接，關鍵礦物合作第三國合作，以及雙邊合作四大支柱。」





EPPD深化台美合作！ 恰逢國民黨率團訪中成對比

總統賴清德主持台美經濟繁榮夥伴對話記者會，宣佈台美對話交流成果。（圖／民視新聞）





台美會後簽署「矽盛世宣言」，持續深化與美方合作，而同一時間國民黨重啟國共論壇，由副主席蕭旭岑率團去中國，一起開智庫論壇，外界好奇是不是要隔空較勁？

總統賴清德：「今天召開記者會並不是針對國民黨，進行國共交流而開，但是剛好可以提供對比，讓國人做一個清楚的辨識，到底是民進黨政府目前的所推動的，攜手美國攜手友盟走進國際，這個經濟戰略對台灣比較有利，還是在野黨所推動的二次西進，對台灣的經濟發展比較有利。」

經濟發展重要，強化國防更不可或缺，國民黨團10度封殺政院版國防特別條例，美國參院軍委會主席韋克爾在社群發文點名藍白

，稱對台灣反對黨在國會大幅削減賴總統的國防預算，感到失望，呼籲台灣國會應重新考慮，尤其是面對日益增長的中國威脅，賴總統也有話要說

總統賴清德：「監督是國會的責任，他也有義務去審查中央政府總預算，（審查）國防特別預算，特別是在面對中國威脅的時候，不能夠不審中央政府總預算，也不能夠不審國防特別預算，只進行國共的合作，這對台灣來講是危險的。」

喊話再喊話，盼在野正視國防重要性，盡速審議特別條例與總預算。

原文出處：EPPD深化台美合作！ 恰逢國民黨率團訪中成對比

