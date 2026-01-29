EPPD深化7領域合作 學者：對台安全保障不亞於「矽盾」

台美第六屆經濟繁榮夥伴對話(EPPD)落幕，雙方將在確保AI供應鏈安全、數位基礎建設、關鍵礦物供應鏈等七大領域深化合作。學者今天(29日)分析，此次對話成果不但與台、美即將簽署的對等貿易協定(ART)相得益彰，更是將台灣納入美國經濟安全、發展戰略藍圖不可或缺的一環，為台灣帶來不亞於「矽盾」的安全保障。

川普(Donald Trump)2.0任內首場台美經濟繁榮夥伴對話日前落幕，雙方皆認同台海和平穩定攸關全球經濟安全與繁榮，並在會中簽署「矽盛世宣言及台美經濟安全合作聯合聲明」(Joint Statement on the Pax Silica Declaration and U.S.-Taiwan Cooperation on Economic Security)，彰顯台灣在全球AI供應鏈的重要性。

值得注意的是，雙方也確立在促進AI供應鏈發展、數位基礎建設、關鍵礦物供應鏈、無人機供應鏈、高科技人才培育、在第三國合作及雙邊經濟合作等七大領域深入合作。

亞太商工總會執行長、東海大學經濟系兼任教授邱達生指出，EPPD為川普1.0卸任前創建的台美對話機制，歷經繼任的拜登(Joe Biden)政府時期，當時面對COVID-19疫情，使美國驚覺供應鏈斷鏈風險，也讓台灣高科技供應鏈的重要性被世界看見。而從此次EPPD對話成果，可看出台灣的重要性再度被彰顯，且與台、美近期完成的關稅談判、即將簽署的台美對等貿易協定(ART)相得益彰。

邱達生說明，此次對話聚焦的領域多為未來美國中長期的經濟發展大戰略，包括AI、關鍵礦物、無人機等供應鏈、數位基礎建設等，顯示美國正將台灣納入其經濟安全、發展不可或缺的重要戰略夥伴。他說：『(原音)等於說美國未來經濟發展的宏觀藍圖裡面台灣要扮演什麼角色，台灣這邊跟美國可以有程度上的互補，因為它裡面提到基建(基礎建設)，當然是美國最專長的，但是就是說台灣可以在AI...還是可以扮演關鍵的一個角色。』

邱達生認為，隨著台、美近年關係持續升溫，此次EPPD對話更將台灣納入美方經濟發展規劃，使得台灣的重要性不斷提升，可說是為台灣再增添一道不亞於半導體「矽盾」的安全保障。(編輯：宋皖媛)

