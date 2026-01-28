EPPD落幕 台美簽署矽盛世宣言、經濟安全合作聯合聲明

經濟部今天(28日)發布新聞稿指出，第六屆「台美經濟繁榮夥伴對話(EPPD)」會議已於27日在美國順利舉行，雙方並簽署「矽盛世宣言及台美經濟安全合作聯合聲明」（Joint Statement on the Pax Silica Declaration and U.S.-Taiwan Cooperation on Economic Security），在確保AI供應鏈安全、數位基礎建設、關鍵礦物供應鏈、無人機供應鏈等七領域取得豐碩成果，後續將就重要合作議題成立工作小組持續對話、擴大合作成果。

台美經濟繁榮夥伴對話是美國總統川普第一任期內創立的台美對話機制，此次第六屆為川普2.0上任後的首場EPPD對話。經濟部表示，台美雙方都對此次會議舉行表示歡迎，認為這是深化經濟合作、強化兩國經濟體間穩健夥伴關係的重要契機。

廣告 廣告

會議由經濟部長龔明鑫、美國國務院負責經濟成長、能源及環境事務次卿海柏格(Jacob Helberg)主談，這也是自2020年首屆EPPD以來，雙方主談人首度實體會面對談。

經濟部指出，台美雙方都認同台海和平穩定攸關全球經濟安全與繁榮，並在會中簽署「矽盛世宣言及台美經濟安全合作聯合聲明」，彰顯台灣在全球AI供應鏈的重要性。雙方也針對促進AI供應鏈發展、數位基礎建設、關鍵礦物供應、無人機供應鏈、高科技人才培育、台美在第三國合作及雙邊經濟合作等七領域深入討論，探索持續深化台美關係的作為。

經濟部表示，確保AI供應鏈安全方面，雙方同意促進台美企業在AI科技及先進機器人的夥伴關係，並推動可信賴的正體中文語料庫在大型語言模型(LLM)的應用，以及研議在第三國合作推動可信賴AI系統；數位基礎建設方面，雙方支持透過探索低軌衛星合作，海底電纜安全、強化資通訊基礎建設，以及促進雙方在產業開放網路、次世代通訊(如6G)技術等供應鏈合作，提升台灣數位基礎建設的韌性。

針對關鍵礦物供應鏈，經濟部指出，雙方同意強化在關鍵礦物採礦、提煉、探索礦源等領域之合作，並促進電子廢棄物回收等技術交流，以協力提升供應鏈韌性。另外，有關無人機供應鏈，台美同意研議透過無人機認證促進市場進入及商業發展，並共同打造台美無人機合作的非紅供應鏈，而工研院也在會前與美國無人機產業協會(AUVSI)簽署Green UAS授權評鑑及服務協議契約，將有助推動我國無人機產業導入國際認證機制，促進美台無人機合作。

至於高科技人才培育，經濟部表示，台美雙方將續透過EPPD等平台加強協調，共同推進AI人才技術發展和培育工作，並就AI Academy合作架構交換意見；針對在第三國合作方面，除在台灣友邦的合作外，台美雙方也同意探索在菲律賓及拉丁美洲等共同優先區域進行合作計畫，美國將持續提升台灣應對經濟脅迫的整備程度，並支持其具潛在經濟脅迫脆弱性的夥伴。

最後有關雙邊經濟合作，經濟部指出，台美同意在投資審查、儘速解決雙重課稅問題等議題持續強化合作。

經濟部強調，此次會議在華府天候不佳，聯邦政府宣布停班停課下，美方相關部會官員仍踴躍出席，彰顯雙方對本次會議的重視，台美都認為本屆對話成果豐碩，期盼持續透過該機制深化各領域合作，共同促進供應鏈安全及經濟持續繁榮發展。(編輯:王志心)