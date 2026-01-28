EPPD落幕...台美簽署「矽盛世宣言、經濟安全合作聯合聲明」！國務院：台灣是重要夥伴

美國在台協會（AIT）與駐美台北經濟文化代表處（TECRO）27日在華府舉行「第6屆經濟繁榮夥伴對話」（EPPD）落幕，會中簽署「矽和平宣言」（Pax Silica Declaration）及「美台經濟安全合作」（U.S.-Taiwan Cooperation on Economic Security）共2項聲明，國務院並讚台灣是「重要夥伴」。

「經濟繁榮夥伴對話」從2020年舉行首屆會議至今已經進入第六屆，國務院主掌經濟事務的次卿海柏格（Jacob Helberg）、我經濟部長龔明鑫分別擔任美、台雙方主談人。

根據國務院聲明，由美國主導的「矽和平宣言」旨在確保人工智慧（AI）與半導體供應鏈安全：「台灣在AI與半導體及其他重要經濟倡議上是重要夥伴，先進製造業在推動AI革命方面扮演關鍵角色。」

經濟部指出，兩份聲明彰顯台灣在全球AI供應鏈的重要性。雙方也針對促進AI供應鏈發展、數位基礎建設、關鍵礦物供應、無人機供應鏈、高科技人才培育、台美在第三國合作及雙邊經濟合作等七領域深入討論，探索持續深化台美關係的作為。

經濟部表示，確保AI供應鏈安全方面，雙方同意促進台美企業在AI科技及先進機器人的夥伴關係，並推動可信賴的正體中文語料庫在大型語言模型(LLM)的應用，以及研議在第三國合作推動可信賴AI系統；數位基礎建設方面，雙方支持透過探索低軌衛星合作，海底電纜安全、強化資通訊基礎建設，以及促進雙方在產業開放網路、次世代通訊(如6G)技術等供應鏈合作，提升台灣數位基礎建設的韌性。

針對關鍵礦物供應鏈，經濟部強調，雙方同意強化在關鍵礦物採礦、提煉、探索礦源等領域之合作，並促進電子廢棄物回收等技術交流，以協力提升供應鏈韌性。另外，有關無人機供應鏈，台美同意研議透過無人機認證促進市場進入及商業發展，並共同打造台美無人機合作的非紅供應鏈，而工研院也在會前與美國無人機產業協會(AUVSI)簽署Green UAS授權評鑑及服務協議契約，將有助推動我國無人機產業導入國際認證機制，促進美台無人機合作。

至於高科技人才培育，經濟部表示，台美雙方將續透過EPPD等平台加強協調，共同推進AI人才技術發展和培育工作，並就AI Academy合作架構交換意見；針對在第三國合作方面，除在台灣友邦的合作外，台美雙方也同意探索在菲律賓及拉丁美洲等共同優先區域進行合作計畫，美國將持續提升台灣應對經濟脅迫的整備程度，並支持其具潛在經濟脅迫脆弱性的夥伴。

最後有關雙邊經濟合作，經濟部指出，台美同意在投資審查、儘速解決雙重課稅問題等議題持續強化合作。

（圖片來源：經濟部）

