EPPD落幕！賴清德明親上火線說明台美合作

[NOWnews今日新聞] 第6屆「台美經濟繁榮夥伴對話」（EPPD）日前落幕，總統賴清德、國安會秘書長吳釗燮、外交部長林佳龍等人明（3）日將在總統府召開「台美經濟繁榮夥伴對話」記者會。對此，府方人士強調，政府將持續以國家利益為依歸，拓展對外經貿夥伴關係，提升台灣在全球供應鏈中的關鍵地位與韌性。

總統府將在明天上午9時30分至10時10分在大禮堂舉行「台美經濟繁榮夥伴對話」記者會，包括賴清德、總統府秘書長潘孟安、國安會秘書長吳釗燮、外交部長林佳龍、經濟部長龔明鑫、經濟部國際貿易署長劉威廉及外交部北美司長王良玉等人將出席。

對此，府方人士指出，賴總統上任以來，執政團隊的經濟戰略路線採取「立足台灣、佈局全球、行銷全世界」的清晰主軸，強調在供應鏈重組與地緣經濟競爭升溫下，透過攜手美方、深化對話、強化產業合作與投資交流，協助台灣產業穩健走向國際。

府方人士表示，政府將持續以國家利益為依歸，拓展對外經貿夥伴關係，提升台灣在全球供應鏈中的關鍵地位與韌性。

