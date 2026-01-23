EPPD近期召開 經部證實龔明鑫已出發赴美

經濟部今天(23日)證實，部長龔明鑫已出發赴美，參加台美經濟繁榮夥伴對話(EPPD)會議，深化台美合作關係。

賴清德總統21日指出，目前台美關稅談判已經底定，期盼後續透過「經濟繁榮夥伴對話」(EPPD)等機制，深化台美在供應鏈、數位貿易、科學及技術等各領域合作。

外傳台美經濟繁榮夥伴對話將於26日登場，不過，經濟部對於會議日期三緘其口，僅強調龔明鑫已經出發赴美，近期將召開經濟繁榮夥伴對話會議，有新消息會再向大家報告。

經濟繁榮夥伴對話是美國總統川普(Donald Trump)在第一任期卸任前創立的台美對話機制，首屆會議於2020年11月登場，目的在於促進廣泛的經濟合作議題及強化雙邊經濟互動。

最近一次則是在2024年10月舉行的第五屆EPPD會議，當時我方由台灣駐美代表俞大㵢、時任經濟部長郭智輝等官員，與美國時任總統拜登(Joe Biden)任內的美國國務院次卿費南德茲(Jose W. Fernandez)對談，聚焦經濟脅迫、供應鏈韌性、解決稅務相關障礙以增加雙邊投資等議題。