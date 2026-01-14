EPS暴增31％！「農牧業大廠」獲利強勁成長 行情正要開始！
台灣農牧業大廠茂生農經，以企業化經營農牧業，穩健提升營收與獲利，產品涵蓋飼料、肉品與蛋品，隨洗選蛋政策推進，長線成長動能強勁，值得關注。
台股近期熱鬧滾滾，但資金多集中在半導體產業鏈，傳統產業中仍有不少股票價值被低估的優質好股。上櫃公司茂生農經（1240）營運穩定成長，今（2025）年上半年每股獲利（EPS）達2.5元，比去年同期的1.91元大幅增加31%，全年度營收、獲利展望樂觀，明年股利亦值得期待，但是目前股價似仍未反應企業價值。
茂生農經資本額4億4,232萬餘元，規模仍有成長空間，未來極具發展潛力。該公司主要業務包括禽畜飼料生產、養殖、蛋品加工，以及大宗物資如玉米、黃豆、小麥等進口及銷售。由於業務範圍與民生必需的食品工業密切相關，產品為人民日常生活所需，毛利率相當穩定，投資人不必擔心營收出現大幅波動。
智慧養殖＋品質控管 打造無毒安心飼料
茂生農經積極推動農牧業企業化經營，建置「無藥物殘留」飼料生產線，兼顧食品安全與消費者健康。導入ISO22000及HACCP品管制度，建設AI環控飼養設備，以提高禽畜飼養量。同時，掌握符合市場需求的高效率配方技術，能滿足客製化需求，提高適口性；此外，亦投資蛋品洗選廠並研發機能性飼料，以靈活滿足市場對肉、蛋製品的多元需求。
近年，茂生農經積極推動高品質的「富翁蛋」，嚴控雞隻飼養環境，建立完整生產流程。該品牌的盒裝洗選蛋已成功打進全聯、美亷社、家樂福等通路，同時開拓電商平台與蛋品禮盒業務，供應各地區農會、知名烘培業者、連鎖早餐供應商與各大企業的福委會，直接提供消費者採購選擇。
其生產過程落實ESG（企業永續經營）理念，嚴格執行CAS認證、產銷履歷制度與蛋品分級機制。不論雞蛋、豬、雞、牛肉的生產，都已打破傳統產銷模式，進入企業化經營，嚴控品質，提升農產品知名度及附加價值。
政府近年積極強化食品安全保護措施，包括推動洗選蛋外殼噴印溯源碼，讓消費者可以在政府的溯源平台上，查詢每顆蛋的來源牧場、洗選廠、雞隻飼養方式及製造日期。茂生農經亦配合政策方向，完善生產資訊揭露，打造更高透明度的供應鏈，進一步提升大眾對洗選蛋品質與安全的信任。
政策推進利多 營收獲利雙雙成長
茂生農經以企業化方式經營農牧業，進行大規模飼料生產與家禽、家畜養殖，2024年產銷豬隻超過620萬頭、雞隻達4,600萬隻，雞蛋突破83億顆，成為全台肉品及蛋類食品等蛋白質的重要供應來源，不僅創造龐大商機，也深受消費者重視。
目前台灣蛋品市場仍積極推動洗選蛋，以確保品質並提升整體產業價值；現階段國內洗選蛋比例約3成，政府正極力鼓勵洗選蛋進入早餐店及學校營養午餐，以保障消費者健康及安全。隨著政策推進，洗選蛋市場仍有極大的發展空間，有利於茂生農經的長期發展。
茂生農經在嚴控生產品質及成本下，近年的營收獲利逐年攀升，其中2023年營收29億1,016萬餘元，營業毛利3億4,628萬餘元，每股獲利4.12元，當年配股0.5元，配息2.2元，合計股利為2.7元。2024年營收28億5,690萬餘元，營業毛利3億9,826萬餘元，每股獲利4.34元，配股0.7元，配息2.7元，合計股利3.4元。
今年茂生農經仍然繳出不錯的成績單，上半年每股獲利為2.5元，比去年同期成長31%，若以前2年獲利及股利分配情況分析，明年股利分配應該不會低於今年，值得投資人注意。
（圖片來源：Shutterstock僅示意 / 內容僅供參考，投資請謹慎為上）
文章出處：《Money錢》2025年12月號
下載「錢雜誌App」隨時隨地掌握財經脈動
