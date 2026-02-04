EPS衝上4.99元！中華電2025年獲利創高 2026年百億新商機在望
[Newtalk新聞] 中華電信（2412）今（3日）公布自結之2025年第四季合併營運成果，合併營收為656.5億元，較去年同期增加0.5%；營業淨利為113.8億元，減少2.2%；EBITDA為215.5億元，減少0.2%；歸屬於母公司業主之淨利為92.9億元，增加3.2%；每股盈餘1.20元。全年營收為2,361.1億元，增加2.7%；營業淨利為485.5億元，增加3.6%；EBITDA為887.7億元，增加2.6%；歸屬母公司業主淨利為386.9億元，增加4.0%；每股盈餘4.99元；營業收入、營業淨利、歸屬於母公司業主之淨利及每股盈餘皆超越財測高標。
董事長簡志誠表示：「2025年度以強勁的財務表現圓滿收官，不僅第四季營收達新台幣656.5億元，創近十年同期新高，全年營收成長2.7%，刷新歷史紀錄。所有財務指標，包含營業收入、營業淨利、歸屬於母公司業主之淨利及每股盈餘等，皆超越財測高標。亮眼的營運表現主要受惠於核心事業穩健成長，以及資通訊版圖持續擴張，推升全年每股盈餘達新台幣4.99元，創八年新高；第四季每股盈餘1.20元，亦創同期十年新高，展現公司營運的高度韌性，以及在數位創新及策略執行上的卓越能力。」
總經理林榮賜指出：「個人家庭事業群在第四季表現穩健，受惠於行動業務動能強勁、5G滲透率持續提升，推升寬頻ARPU再創新高。中華電信行動業務收入市占率達41%，持續站穩市場領導地位。企業客戶事業群本年度多數大型專案已於前三季完工認列，但資通訊業務仍展現強勁動能，包括IDC、大數據及5G專網服務，均受客戶加速數位轉型需求而推升營收。國際事業群第四季營收成長2.5%，其中東南亞市場營收在新加坡及泰國建廠專案順利完工推動下，年增幅達12%，表現亮眼。」
林榮賜補充，「展望2026年，中華電持續強化技術能量。隨著 OneWeb 與 SES 衛星於2025年正式啟用，Astranis 衛星亦將於2026年下半年加入營運，進一步強化中華電信衛星布局，帶動衛星業務邁向億級規模成長。同時，中華電積極拓展 pre-6G 商機，涵蓋 AIoT、衛星及大數據等服務，預期相關業務於2026年可創造合計超過新台幣百億元的營收。」
永續方面，林榮賜表示，第四季簽署為期20年的46億度企業綠電長約採購協議，加速邁向2045年淨零藍圖，同時亦榮獲多項國內外獎項肯定。中華電信將持續打造面向未來的數位基礎建設，結合AI能力，為利害關係人創造長期且永續的價值。
以下是中華電發布第四季營運成果內容：
營業收入
2025年第四季合併營收656.5億元，較去年同期增加0.5%。第四季個人家庭事業群營收為395.4億元，增加5.9%，亮眼表現主要來自行動與固網寬頻的穩健成長，加上iPhone手機熱賣而推升整體營收。惟本季因提列最後一批3G設備減損，以及去年同期一次性認列較高的政府補助收入，致整體稅前淨利微幅年減0.3%。
第四季企業客戶事業群營收為220.2億元，減少7.9%，主因本年度多數大型專案已於前三季完工認列所致；此外，稅前淨利亦受前述3G設備減損影響而年減4.5%。值得一提的是，本季企業客戶群在行動及固網寬頻業務，以及衛星服務方面均展現強勁的成長動能。
第四季國際電信事業群營收為25.6億元，年增2.5%，稅前淨利年增1.8%，主要受惠於國際IDC服務需求強勁及漫遊收入提升。此外，自本季起SJC2及Apricot兩條國際海纜正式完工啟用，進一步帶動固網業務成長2.2%。
2025年全年營收為2,361.1億元，較2024年增加2.7%(61.5億元)，主因銷貨收入、ICT業務、行動服務及寬頻服務等核心業務成長。
營業成本與費用
2025年第四季總成本與費用為541.5億元，較去年同期增加0.7%，因用人費用增加，以及銷貨收入增長導致銷貨成本增加。
2025年全年總成本與費用為1,874.5億元，較2024年同期增加2.3%，主因用人費用增加，以及銷貨收入增長導致銷貨成本增加。
營業淨利與本期淨利
2025年第四季營業淨利為113.8億元，較去年同期減少2.2%。營業淨利率為17.34%，去年同期為17.83%。本期歸屬母公司業主之淨利為92.9億元，增加3.2%。每股盈餘1.20元。
2025年全年營業淨利為485.5億元，較2024年同期增加3.6%。營業淨利率為20.56%，2024年同期為20.38%。歸屬母公司業主之淨利為386.9億元，增加4.0%。每股盈餘4.99元。
現金流量與息前、稅前、折舊及攤銷前盈餘（EBITDA）
2025年12月底來自營業活動的淨現金流量為775.0億元，較去年同期減少2.2%。
2025年12月底現金與約當現金為370.9億元，較2024年12月底增加2.3%。
2025年第四季EBITDA為215.5億元，較去年同期減少0.2%。EBITDA margin為32.82%，去年同期為33.06%。
2025年全年EBITDA為887.7億元，較2024年同期增加2.6%，EBITDA margin為37.60%，2024年同期為37.61%。
業務資訊
截至2025年12月底，行動電話客戶數為1,324萬，較去年同期增加0.9%。第四季整體行動服務營收為176.8億元，較去年同期成長4.7%；行動090月租型ARPU為572元，與去年同期增加3.6%。
固網寬頻/網際網路業務
截至2025年12月底，中華電信寬頻客戶數為445萬，較去年同期增加0.5%；HiNet寬頻客戶數為373萬，較去年同期增加1.4%。第四季整體固網寬頻營收為118.8億元，增加3.8%，固網寬頻ARPU為819元，較去年同期增加3.3%。
固網語音業務
截至2025年12月底，市話客戶數累積為863萬。
2026財務預測
預測2026年合併營業收入為2,419.9~2,436.8億元，較2025年度自結數增加58.8~75.7億元，約2.5%~3.2%；營業成本及費用合計為1,939.9~1,944.6億元，較2025年度自結數增加65.4~70.1億元，約3.5%~3.7%；營業淨利預測數481.4~496.6億元，較2025年度自結數減少4.1~增加11.1億元，約減少0.8%~增加2.3%。
稅前淨利預測數487.1~502.3億元、歸屬於母公司業主之淨利為373.9~389.4億元、每股盈餘預測為4.82~5.02元，較2025年度自結數分別減少0.3~15.5億元、減少13.0~增加2.5億元及減少0.17~增加0.03元。
另外，取得不動產、廠房及設備與無形資產等資本支出為319.1億元，較2025年增加40.7億元，主要係擴大國內外海纜建設、佈局多軌衛星網路、擴建雲端AIDC機房、維持行動寬頻與固網寬頻優勢、並強化機房電力空調與資訊／資安設備等韌性建設等。
