EPS衝破9元、本益比不到20倍！緯創董座林憲銘為股價抱屈

緯創董事長林憲銘為自家公司本益比抱屈！林憲銘表示，緯穎、緯創等台灣大型ODM基本面都很好，但是本益比都不到20倍，「市場沒有給掌聲」，他更在台上高喊，「緯創去年EPS超過9元，值得長期持有」。

緯創今日舉行尾牙前媒體聯訪，林憲銘主動為緯創營運成果遭誤解，感到不捨。他說，先前有報導指出，緯創12月、1月營收連續兩個月衰退，自己己看到之後「不知道怎麼講，YoY（年增率）比較重要」，今年能不能在去年打下的底子之上成長，比較重要，月營收變化不是太重要，而且，AI伺服器換代速度加快、複雜度很高，製造需要下的功夫很大，對台灣的產業很有利，不容易擠壓到毛利率、不太會再出現「毛三到四」，大家的利潤都很好。

他指出，受惠於AI伺服器，台灣ODM全球佔有率高達70％、又回到全球第一，營運量體比以前大很多，台灣ODM大型股比如説緯創、緯穎、廣達、鴻海，基本面都很扎實，可是本益比那麼低、不到20，都是因為「市場沒有給掌聲」，但他相信，「體質好的公司還是會有它的價值！」

而緯創總經理林建勳也說，2023年緯創EPS 4元，股價可以漲到160塊，去年緯創EPS做到9塊，今天股價才120幾元，「我們做得蠻好的，EPS從4塊、6塊、一直到9塊，但股價沒有漲」，笑著說全世界最難預測的就是股市。



