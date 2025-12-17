EPT台中首間、三週限定快閃必朝聖！韓國超人氣萬步鞋「聖水洞限定色」獨賣開搶

（圖／品牌提供）

韓系潮流迷注意，這一站一定要排進行程表！韓國超人氣潮流鞋履品牌 EPT（East Pacific Trade）繼在台北中山區開設台灣首間旗艦店、引爆搶購熱潮後，這次把話題直接帶到台中—EPT 台中首間快閃店正式登場，從2025 年 12月 12日至 2026年 1月 6日，進駐瑪黑家居LaLaport台中店，展開為期三週的中南部限定快閃。

（圖／品牌提供）





讓鞋迷心跳加速的，絕對是首次獨家引進的「聖水洞限定系列」，超仙三色－香蕉牛奶 / 芝麻牛奶 / 草莓牛奶。這系列被譽為韓國人氣「萬步鞋」，最大亮點在於 EPT 獨家 Ortholite®四層鞋墊設計，外型有型、腳感卻異常輕盈，全天穿著也能維持舒適度。重點是—僅限快閃期間販售、限量供應，韓系潮人務必把握難得的入手機會，售完就真的只能扼腕。

（圖／品牌提供）

SANTOS 經典德訓鞋 聖水洞限定色／3,800元（圖／品牌提供）

2025秋冬「動物森林」系列狂野登場！乳牛紋 × 動物肌理超吸睛

2025 秋冬「動物森林」系列，把乳牛紋、動物肌理等自然元素融入EPT經典鞋型，街頭感瞬間多了一份野性魅力。SANTOS與FAT系列透過更有存在感的紋理與材質，成功營造出濃厚秋冬氛圍，走在路上存在感直接拉滿。

（圖／品牌提供）





最受歡迎的經典鞋款，也在秋冬好換上更具季節感的配色COURT經典皮革板鞋「熊貓」以黑白對比打造俐落視覺，搭配皮革鞋面呈現乾淨利落的都會氣質，是秋冬穿搭中最百搭、最能展現品味的日常必備款；SANTOS經典德訓鞋「拿鐵」則以柔和暖棕調重新詮釋復古鞋型，帶出秋冬專屬的溫潤氛圍，無論牛仔、卡其或裙裝造型皆能輕鬆駕馭。

COURT經典皮革板鞋 熊貓／3,800元；SANTOS 經典德訓鞋 拿鐵/橄欖綠／3,800元（圖／品牌提供）





EPT台中首間快閃店限定！全品項優惠折扣

現場以品牌招牌塗鴉角色 NIBBLE 打造互動裝置，鏡面自拍區直接準備好讓你拍到記憶體爆滿，還有「Nibble 翻轉 two」限定打卡活動，完成任務就能把限定塗鴉兔貼紙帶回家，連逛街都變得有任務感、增添趣味。

（圖／品牌提供）





快閃店期間限定，全品牌首度折扣優惠（自2025年12月12日自2026年1月6日）：

EPT品牌系列鞋款95折（聯名商品不參與活動折扣）。

EPT品牌全系列服飾9折（配件類、襪子、帽子不參與活動折扣）。

EPT瑪黑家居LaLaport台中店快閃期間限定翻牌互動區任務：在「Nibble翻轉兔two」區裡，找到相同的兔子塗鴉，拍照上傳IG限動，即可獲得EPT韓國限定Nibble塗鴉兔貼紙乙張

第一波限定滿額贈(自2025年12月12日自2025年12月23日)：

● 凡消費不限金額贈送EPT 品牌貼紙（樣式將隨機贈送，恕不挑款）。

● 單筆消費滿NTD$4,000，即贈EPT品牌防水購物袋 （款式將隨機贈送，恕不挑色）。

（圖／品牌提供）

第二波限定滿額贈(自2025年12月24日自2026年1月6日)：

● 凡消費不限金額贈送 EPT 品牌貼紙 （樣式將隨機贈送，恕不挑款）。

● 單筆消費滿NTD$6,000，即贈 EPT Nibble植絨地毯。

EPT瑪黑家居LaLaport台中店

地址：台中市東區進德路600號2F(北館，櫃號:C-20350）

營業時間：週一至週五：11:00-22:00週六至週日：10:30-22:00。

