EQ好情緒親子童樂趣 彰化幼兒園親子嘉年華登場

彰化縣政府今（27）日上午於彰化縣立體育場舉辦「彰化縣114年度幼兒園親子嘉年華」，以「EQ好情緒 親子童樂趣」為主題，將幼兒黃金成長期關鍵能力SEL（社會情緒學習）融入活動設計，吸引眾多家長與幼兒踴躍參與，縣長王惠美出席與會，現場洋溢溫馨親子互動氛圍。

活動開幕儀式中，象徵情緒學習的4顆SEL彩球正式啟動，代表在親子陪伴中培養情緒管理與多元能力的重要理念，為嘉年華揭開序幕。現場規劃24項闖關活動及氣墊遊戲，內容結合情緒覺察、表達與合作等元素，讓孩子在遊戲中學習、在體驗中成長，完成6關即可兌換小禮物。

王惠美表示，感謝承辦學校大成國小張鴻章校長與團隊的用心規劃，也感謝議會對相關預算的支持，以及家長對孩子教育與情緒發展的重視。今年以「EQ好情緒」為核心，回應3C產品對幼兒情緒與發展的影響，透過SEL融入活動，培養孩子自信、表達、合作、創作與韌性等五大能力，讓親子在同樂中共同成長。

在育兒政策方面，王惠美指出，彰化縣目前設有38間育嬰中心，並持續增設2歲專班、提供私幼就學補助、調整師生比及臨時托育服務。自明年起，生育補助將全面調升為第一胎3萬元、第二胎5萬元、第三胎8萬元，並加碼提供每趟500元的孕婦產檢交通補助，打造更友善的育兒環境。

此外，全縣16處特色遊戲場正舉辦集點活動，歡迎親子踴躍參與。今晚八卦山月影燈季也將正式點燈，展期至115年3月1日，結合Rody跳跳馬燈飾與光雕秀，邀請民眾共賞璀璨燈光饗宴。

教育處表示，縣府將持續投入幼兒教育資源，兼顧軟硬體發展，協助家長培養孩子社會情緒與基礎能力，為未來學習與成長奠定穩固根基。

