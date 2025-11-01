ERIKA掰了天王師兄蕭敬騰 自力更生「很不簡單」
【緯來新聞網】ERIKA劉艾立曾是蕭敬騰師妹，後來來開成為獨立歌手，近日壓軸登場滾石移動年度音樂搶聽企劃「YOYOROCK 耳朵試映室Ⅱ」，帶來〈UrSide〉與〈Wifey〉，展現R&B女神的魅力。她演唱〈Wifey〉時首度挑戰唱跳，與2位舞者性感滿點，舉手投足都展現自信與魅力。
ERIKA難得性感熱舞。（圖／YOYOROCK提供）
ERIKA新專輯《雙魚宮》完整紀錄成為獨立音樂人後的轉變，從詞曲、製作到社群短影音都親力親為，笑說：「雖然很不簡單，但每個時刻都值得，很開心能帶著這張專輯跟大家見面。」此外，〈UrSide〉更以全台語創作拿下「臺灣原創流行音樂大獎」首獎。
該活動首度移師台北指標場地「樂悠悠之口」，除了邀請ERIKA，還有另外兩組風格各異的音樂人「新世代情感樂團」沈默紳士、「港都嘻哈情人」FRaNKIE阿法，讓樂迷一邊聽音樂、一邊聊創作，近距離感受創作者的真誠與火花。
沈默紳士擔任開場揭序，帶來全新單曲〈老鼠屎也想過美好生活〉與重製作〈你早已不在我身旁〉，以流暢旋律與強烈現場能量震撼全場。主唱鄭榮笑說新歌靈感來自「對未來的迷惘」，透過旋律雕出不甘於世的態度。
FRaNKIE阿法分享創作心路歷程。（圖／YOYOROCK提供）
談到團員默契時，眾人爆料Bass手冠廷是練團室的「老鼠屎」，因為三不五時就打翻咖啡，平均3個月一次，被封為「咖啡哥」。樂團更驚喜預告，明年上半年即將推出全新EP，誓言以更成熟的聲音回饋支持他們的粉絲。
第二棒登場的是饒舌才子FRaNKIE阿法，現場熱力演唱2首新歌〈白眼〉與〈星期六〉，他笑說：「饒舌歌手的職業病就是嘴太利，吵架詞彙太多，有時也會反省是不是太傷人。」FRaNKIE阿法分享一路從輔大嘻哈文化社、參加《大嘻哈時代》到成立BSB男團的心路歷程，如今專輯以「be frank」為核心，真誠講述自身故事。
