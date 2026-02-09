ESG公益合作新典範：等家寶寶社福協會助企業打造可量化、可落地的ESG社會行動方案

圖：等家寶寶社會福利協會提供。

【記者張嘉誠／綜合報導】

在企業ESG日益受到重視的今天，許多組織紛紛投入公益行動，然而如何讓資源發揮長期效益、真正回應社會需求，仍是許多企業面臨的挑戰。成立於2019年的「社團法人中華民國等家寶寶社會福利協會」，從最初提供育幼院安心蔬果的計畫出發，逐步發展出全台首創結合環境保護與社會公益的「ESG社會行動方案」，串聯育幼院、友善農業與企業志工參與，打造出獨特的三方共好平台，成為企業實踐ESG公益合作的創新選擇。

從需求出發：不只是捐贈，而是系統性的支持

等家寶寶協會最初因關注育幼院孩子的飲食需求而成立，每週配送安心蔬果、鮮奶與豆漿至全台合作機構，至今已與48家安置機構建立長期合作，每年陪伴超過1000位孩子。然而，協會發現單純的物資捐贈雖能緩解一時之需，卻難以根本性改善育幼院面臨的多重挑戰。因此，協會逐步建構「六大支持系統」，從食糧、心理、居住安全、社會互動、物資媒合到未來發展，全面回應孩子成長過程中的真實需求。

創新ESG公益合作模式：企業、農場與孩子的三方共好

等家寶寶協會推出的「ESG社會行動方案」，跳脫傳統單次志工服務或捐款框架，將企業ESG資源導入「友善農業×兒少安置×志工參與」的循環體系。企業志工實際走入農場，參與友善耕作、食農教育，並將收成的蔬果配送至育幼院；同時透過節慶活動、職涯探索等互動，為孩子帶來陪伴與社會體驗。此模式不僅落實企業社會責任，更讓每一份資源在環境、社會與經濟面創造多重價值。

為何企業選擇等家寶寶的ESG方案？五大差異化優勢

一. 全台唯一跨領域整合模式

有別於單純的志工服務，此方案將永續農業、安置兒少支持與企業ESG深度結合，提供具系統性且可持續的公益參與路徑。

二. 可量化的ESG成效報告

協會協助企業系統性彙整志工服務時數、蔬果捐贈量等關鍵指標，並具體呈現企業支持環境友善與永續農業的實際行動，轉化為可納入 ESG／永續報告的量化成果，強化企業永續績效的可視性。

三. 高參與感的員工體驗

從農務實踐到與孩子互動，員工能親身感受公益帶來的改變，強化團隊凝聚力與對企業ESG理念的認同。

四.真實需求導向的行動設計

協會長期深入育幼院，將未被滿足的需求（如空間修繕、職涯探索）轉化為企業可參與的專案，確保資源精準到位。

五. 回應多項SDGs指標

方案同時對應SDG 4（優質教育）、SDG 10（減少不平等）、SDG 12（責任消費與生產）及SDG 13（氣候行動），擴大企業的永續影響力。

協會將於 2026 年正式推出「等家寶寶開心農場」系列活動。這是一個更具前瞻性的計畫，預計於北、中、南、東各地協會合作的友善農場，全年規劃12場次，邀請全台合作育幼院的孩子親自走進農場。而年度系列活動所需經費，亦將由「ESG社會行動方案」的企業贊助金額中提撥運用，讓企業投入的資源得以延伸至更貼近孩子生活與成長經驗的行動中。

透過精心設計的農場體驗與食農教育，孩子將能親手觸摸土壤、認識作物，實際理解「食物從哪裡來」以及永續農業的重要性。這不僅是課堂外的自然學習，更能在參與農事的過程中，培養基本生活能力、責任感與自我肯定感。

此舉將企業的ESG投入，從支援性的角色提升至「共創學習與成長平台」 的層次。透過與孩子一同參與農事與食農活動，企業志工成為陪伴孩子學習與探索生活經驗的重要夥伴，讓企業資源所創造的社會價值，轉化為孩子穩定且可累積的成長支持。

未來展望：擴大ESG公益合作的社會影響力

等家寶寶協會表示，未來將持續拓展與企業的ESG夥伴關係，透過此平台，將永續行動融入核心業務。同時，協會也將深化六大支持系統，針對青少年職涯發展、育幼院空間優化等需求，設計更細緻的ESG專案，讓企業參與能更貼近社會需求的脈動。

社團法人中華民國等家寶寶社會福利協會

聯絡電話：(02)2771-3010

地址：106台北市大安區仁愛路四段85號6樓

ESG公益合作洽詢：ESGplan@greenbox.tw

官網：https://home4baby.org.tw

Facebook：等家寶寶社會福利協會

Instagram：@fruit4baby

YouTube頻道：等家寶寶社會福利協會