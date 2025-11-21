ESG影響力獎暨文馨獎頒獎典禮 (圖)

韓國超人氣女團TWICE首度來台於高雄世運主場館開唱，預期將吸引海內外大批粉絲朝聖；高雄捷運公司為提供旅客最順暢的交通動線，已全面啟動疏運應變計畫，動員超過百名人力並規劃加班車，嚴陣以待迎接大量進出場人潮。而高捷這次在高市府文化局的指導協助下，也打造升級版藍色應援，自今(廿)至廿三日在高捷搭車可聽到TWICE驚喜中英文獻聲捷運列車進站廣播，今日一早已經吸引粉絲特別進站搶聽偶像的聲音；而中央公園站首次與美麗島捷運站等高雄七大地標一同亮起應援燈光，每晚五時三十分至十一時可在中央公園捷運站一號出入口看到雷射字體「TWICEWORLDTOUR」巡迴視覺藍燈光秀，已經成為粉絲夜間朝聖拍照甚至尬舞打卡的熱門地點；甚至有些車站還有粉絲自行集資設立的偶像應援看板，可謂颳起一陣藍色應援旋風 ...

台灣新生報 ・ 1 天前