ESG從加分題變必修課 桃園攜手企業打造永續宜居城市

桃園市政府推動「桃金企業獎」，以 ESG 引領桃園邁向永續宜居城市。圖：桃園市經發局提供

在全球供應鏈重組、碳關稅壓力升高的今天，ESG 已從企業的加分題變成生存必修課。 桃園市政府 113 年推出全台首個以 ESG 為核心的地方政府獎項「桃金企業獎」，不只為 企業轉型指引方向，更透過「真善美」理念的落實，讓永續成為城市經濟發展的新引擎。 首屆獎項報名熱烈，第二屆將於 115 年啟動，預期將掀起更大的永續浪潮。

品牌升級戰略，從「金牌」到「桃金」的經濟思維

桃園過去有「金牌企業獎」、「金牌好禮獎」、「金牌好店獎」各自獨立，如今整合為「桃金獎」品牌家族，其中「桃金企業獎」被定位為桃園工商業界最高榮譽。

這個轉變背後，是對城市競爭力的戰略思考。「一個宜居的城市，招商自然就容易了。」 桃園市政府經濟發展局張誠局長指出，全球都在談 ESG，這正是定義宜居最合適的標準。當企業面臨碳關稅、供應鏈要求等國際壓力，地方政府率先提供明確的 ESG 支持與 方向，就成為吸引投資的關鍵軟實力。而桃園作為全台最大工業產值城市（年產值約 4.7 兆），擁有完整產業鏈與強大物流網絡，透過桃金企業獎的引導，未來將以「低碳化、智 慧化」的雙軸產業生態前進。

五大獎項各具戰略意涵，企業展現獨特經濟價值

「桃金企業獎」以「真善美」詮釋「E、S、G」，其中「E」為環境之美、「S」為社會之 善、「G」為治理之真，依此對應「ESG 環境永續獎」、「ESG 幸福企業獎」、「ESG 企 業治理獎」；並另外設立「企業女力獎」與「企業品牌獎」，以回應鼓勵善用女性人力資 源，以及著眼產業升級，推動桃園隱形冠軍以品牌創造更高附加價值。

以「ESG 環境永續獎」得主台灣美光來看，不只處理自家廢水，更協助華亞科技園區提 升污水處理效能，參與南崁溪整治。擔任首屆評審長的勤業眾信聯合會計師事務所永續轉 型服務會計師陳盈州指出：「這是『取之於社會，用之於社會』的最佳實踐。」半導體產 業對水資源高度依賴，台灣美光的作為不只解決自身風險，更提升整個園區的永續競爭 力。

得到桃金企業獎-ESG 環境永續獎的台灣美光不僅處理自身產出的廢水，更協助復育南崁溪水資源。圖：桃園市經發局提供

而「ESG 幸福企業獎」得主明基材料則創設「陪長輩就診假」，在高齡社會展現超越法 令的人性關懷。張誠局長表示：「台灣勞動力慢慢缺乏，企業如何留住人才、吸引人才， 友善職場是關鍵。」明基材料的做法不只提升員工忠誠度，更降低人力流動成本，創造企 業與員工雙贏。同時推動志工相關活動，讓材料專業成為回饋社會的力量。

桃金企業獎-ESG 幸福企業獎得主明基材料，關注員工在少子化、高齡化趨勢下的生 活需求。圖：桃園市經發局提供

「ESG 企業治理獎」得主時碩工業，則以透明經營與創造長期價值；張誠局長指出： 「真善美的『真』，就是要求企業要有誠信、透明的經營。」當企業建立健全的治理架 構、重視員工成長與利害關係人溝通，在永續經營的道路上能更穩健，創造長期的經濟價 值。

「企業女力獎」得主群閎科技董事長邱春華，創業歷程雖遇挫折，仍透過投入公益深耕桃 園。陳盈州認為：「這展現了台灣企業的韌性，也說明女性領導力在危機處理上的價 值。」在少子化、高齡化趨勢下，如何善用女性勞動力，也關乎台灣產業競爭力。

至於「企業品牌獎」的設立則來自產業升級的戰略需求，該獎獲獎企業如台灣橫浜八景 島(Xpark)，透過寓教於樂的方式讓民眾理解海洋議題，提升品牌知名度，創造更高的價值。

ESG 轉型是企業競爭力的新指標

陳盈州強調：「永續其實就是日常。」他認為企業推動 ESG，是風險管理與價值創造的 新方式。「當看到標竿企業有所作為，其他企業皆可模仿學習。」而桃金企業獎創造的標 竿效應，已逐漸在產業鏈形成集體轉型。

張誠局長指出，該獎項不用法規強制企業執行，是透過肯定與標竿學習，讓企業看見：做 對的事會被看見、被尊重。「政府打造平台，讓企業創造舞台。」透過獎項引導，市府與 企業可共同推動 ESG。當愈來愈多企業重視永續，以各自的專業回饋社會，城市的軟實 力也可隨之提升。

第二屆蓄勢待發，持續深化永續影響力

第二屆桃金企業獎即將於 115 年啟動，陳盈州對想參加的企業提出建議：「不要將其視為 競賽，希望大家能攜手把整體環境變得更好。」當 ESG 從加分題變成必修課，企業永續 行動轉化為城市競爭優勢，顯示桃園正用獎項引導，為台灣產業轉型探索一條可行的路 徑。桃金企業獎第二屆蓄勢待發，這股永續浪潮將持續擴大，勢必能為桃園經濟注入更強 勁的新動能。

