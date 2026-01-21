ESG成為企業新競爭力 諾和諾德獲三大永續肯定 以行動回應社會期待

台灣諾和諾德獲2025全球暨台灣企業永續獎。圖左為台灣永續能源研究基金會董事長簡又新，右為台灣諾和諾德總經理杜翰思。(台灣諾和諾德提供／魏怡嘉台北傳真)

在全球 ESG（環境、社會、治理）浪潮下，企業永續不再只是口號，而是市場競爭力的核心。諾和諾德今年榮獲「2025 天下永續公民獎 - 外商企業獎」、「台灣企業永續獎十大永續典範外商」及「台灣同志職場友善指標認證」，不僅展現企業在環境、社會與治理的全方位承諾，更以實際行動回應社會對多元包容與永續發展的期待。

這些榮譽背後，是企業長期投入的努力。今年共有 170 家企業角逐「天下永續公民獎」，評選依據國際指標，涵蓋公司治理、企業承諾、社會參與與環境永續四大構面。諾和諾德能脫穎而出，除了在治理與環境責任上的表現，更因積極推動職場平等，獲得同志友善認證，讓每位員工都能在安全、尊重的環境中成長。

台灣諾和諾德獲2025台灣同志職場友善企業。圖左二為台灣諾和諾德公司總經理杜翰思。(台灣諾和諾德提供／魏怡嘉台北傳真)

在公共衛生領域，諾和諾德以「從治療走向預防」為核心理念，持續擴大跨界合作。近期，企業攜手台灣肝臟研究學會、高雄醫學大學、中山大學及台灣生醫大數據科技，啟動全國首創「代謝脂肪肝與肥胖風險分層及管理智慧篩檢計畫」，並建立「台灣脂肪肝登錄資料庫」，預計惠及近 700 萬名高風險族群，提升疾病早期發現與管理效率，為慢性病防治開創新局。

同時，諾和諾德也將目光投向高齡與青少年族群，推動跨世代健康策略。與國家衛生研究院合作，企業發行台灣首份《失智症風險因子管理白皮書》，為高齡社會防治提供科學依據；針對青少年健康，諾和諾德已連續兩年與桃園市政府合作，推動健康體位管理計畫，預估影響超過千名學生，從年輕世代培養正確健康觀念，呼應全球公共衛生轉型趨勢。

除了外部行動，企業文化也在悄然轉型。諾和諾德推動「個人發展計畫」，提供國際人才培訓與輪調機會，過去三年已有 5 位員工參與國際輪調，展現對員工職涯成長的承諾。環境責任方面，企業承諾 2030 年達成全球營運淨零排放、2045 年達到價值鏈淨零，台灣辦公室已率先達成 100％ 再生能源使用，並減少超過八成飛行差旅碳排，實踐綠色轉型。

「我們不只專注科學創新，更致力於實踐三重底線—財務、社會、環境的平衡，並與政府、學術界及社會各界攜手合作，推動健康平等與永續發展，為台灣創造更美好的未來。」台灣諾和諾德總經理杜翰思表示。

