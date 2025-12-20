ESG新里程 永續庇護園區為憨寶貝打造職場未來

台北市市長蔣萬安與「育成社福 永續庇護園區」贊助企業貴賓代表及現場所有人員合影留念。

「蔣市長，歡迎光臨！」憨寶貝以清亮的聲音熱情問候，臉上帶著自信卻又略顯靦腆的笑容。12月18日下午，台北市長蔣萬安前往全國首座「永續庇護園區」參訪，實地探視「育成洗車中心」與「育成蕃薯藤餐廳」兩家庇護工場重建後的成果，並親自為員工加油打氣。這座位於建國南路與濟南路口、高架橋下的新園區，以木構結合回收鋼與玻璃打造而成，設計清新通透，融合永續建築理念與都市美學，不僅成為服務市民的新場域，也成功翻轉大眾對心智障礙者工作環境的既有想像，成為城市中的溫暖亮點。

長期以來，庇護工場多設於城市邊陲，空間昏暗、不易親近，在其中工作的憨寶貝也常承受無形的社會偏見。位於高架橋下的場域，更因噪音、淹水與採光不足等問題，影響營運與民眾接觸意願。「許多民眾經過時，甚至不知道橋下有洗車與餐廳，生意始終難以提升。」一名資深就服員無奈地指出，再加上非營利組織在經營資源上的限制，讓庇護工場長期面臨重重挑戰。

《育成社福基金會》創會董事長陳節如表示：「我們的孩子不該在被社會遺忘的角落工作，他們需要的是尊重，而不是同情。」因此，基金會決定在原址進行重建，並攜手潘冀聯合建築師事務所，打造兼具友善職場與永續精神的庇護園區，成果更榮獲內政部「淨零建築設計大賞」。建築師潘冀指出，園區採用木構結合回收鋼構設計，可降低約22%的碳排放，並透過大面積採光與通透動線，營造明亮、寬敞且舒適的工作環境。他強調，橋下不是都市的剩餘空間，也不是城市的陰影，只要透過好的設計，這裡同樣能成為最溫暖、最有品味的地方，讓憨寶貝與市民都能自在停留、願意一來再來。

台北市市長蔣萬安與育成社福憨寶貝及工作團隊暖心互動

蔣萬安市長在現場聽取導覽後表示，這座園區正是ESG精神的最佳實踐，將環境永續、社會責任與治理理念緊密結合。建築設計不僅為憨寶貝打造友善職場，也以明亮通透的空間，徹底顛覆大眾對橋下建物的刻板印象。他指出，市民來到園區洗車、用餐，感受到的是舒適、放鬆且寬敞的服務氛圍，這不只是空間設計的成功，更象徵社會共融向前邁進的重要一步。

參訪過程中，憨寶貝特別送上市長親手創作的「台灣感性」系列文創商品，包括鑰匙圈與磁鐵開瓶器。蔣市長仔細端詳，頻頻點頭肯定，笑稱不論自用或送禮都相當合適，現場氣氛溫馨熱絡。隨後，市長前往園區餐廳，憨寶貝們早已準備好招牌料理迎賓，包括香氣四溢的滷豬腳、手工蛋糕與現打精力湯。端上餐點時，他們一邊介紹料理特色，一邊露出自信又期待的笑容。「市長，這是我們的招牌滷豬腳，主廚哥哥滷了好久喔！」一句充滿驕傲的介紹，讓蔣市長夾起一口品嚐後立刻豎起大拇指，稱讚滷得入味、軟嫩不油，功夫十足，餐廳裡隨即響起開心的笑聲與掌聲。品嚐手工蛋糕時，市長笑說口感綿密、甜度剛好，完全是專業甜點店水準；再喝下一口精力湯後，更直呼清爽順口，感謝大家的用心。

看著滿桌佳餚，蔣市長笑著對工作人員說，雖然行程緊湊，但這麼好吃的料理捨不得浪費，請幫忙打包帶走，並在臨別前承諾，下次一定要帶家人再來，好好享用這裡的美味。憨寶貝們揮手道別，臉上滿是成就感與幸福的笑容。

市長為庇護員工加油打氣

重建後的園區不僅外觀煥然一新，也首度認領高架橋的雨排水管，建置雨水回收系統，將過去惱人的淹水問題轉化為可再利用的永續資源；同時透過動線優化、降噪設計與空氣流通，真正為憨寶貝打造友善職場。就服員觀察，環境改善後，憨寶貝的情緒明顯更加穩定，過去在悶熱吵雜環境中容易出現的煩躁不安已大幅減少，專注力與笑容都隨之增加，並直接反映在更好的工作表現與服務品質上。

《育成社福基金會》也特別感謝潘冀聯合建築師事務所、僑威科技股份有限公司、大中國際聯合會計師事務所、東和鋼鐵企業股份有限公司、華城電能科技股份有限公司、財團法人黃清標慈善基金會、春田投資股份有限公司、關東鑫林科技股份有限公司、悠遊卡股份有限公司、大金空調、信賴之友、財團法人勇源教育發展基金會、泰山企業股份有限公司、證券櫃檯買賣中心、全國電子股份有限公司、偉聯實業股份有限公司、崧賀實業股份有限公司、濟南基督長老教會、台明賓士愛心滿杯公益協會、元佑設計、福聯商行、安東集團、台灣啤酒等企業的慷慨支持，讓這座永續庇護園區得以順利落成，也為ESG的實踐樹立最佳典範。

蔣市長同時鼓勵憨寶貝以自信迎接嶄新的工作環境，並表示市府將持續推動身心障礙者權益，打造更友善的城市。他也邀請市民朋友多走進園區，透過洗車、用餐與選購麵包糕點等日常消費行動，支持永續庇護園區的長期發展。這座全國首創的永續庇護園區，不只是建築上的創新成果，更是社會福利結合低碳永續與都市美學的重要里程碑，為憨寶貝打造被支持、被看見的未來。