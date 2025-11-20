ESG概念店認證 新增22家
記者林雪娟∕台南報導
推動企業落實永續轉型，財團法人商業發展研究院與經發局合作，二十日舉辦第三屆「台南市ＥＳＧ概念店認證」頒獎典禮，共有十九個品牌以及二十二家門市店通過認證，計畫不只讓永續行動走進店家，更讓台南成為全台推動永續商業最早、也最具成果的示範城市。
這項活動至今，累計四十三個品牌、五十三家店家獲選。市府表示，永續不再是成本，而是商家新優勢，淨零永續不只是政府責任，更需要企業一起參與，尤其中小型商家，是城市商業根脈，也是最貼近消費者的永續起點，協助企業導入節能減碳、綠色採購、循環再利用、在地食材、友善包裝與低碳服務等行動，讓永續成為企業競爭力。
二十二家門市店，涵蓋批發零售、餐飲、旅宿、生活服務到地方創生，各家店從自身定位與專業切入永續。
環境保護部分，如台鹽生技健康店採用再生塑料瓶器的環保商品並推出自備容器購物優惠；「金色三麥」運用釀造副產物麥渣製成綠色餐具；老木創生木制所以退役木材再製設計品；小金鈴花藝推動花器回收再利用。
在社會責任部分，「多加思所」打造熟齡女性友善的創新職涯模式；永華科學教育中心提供偏鄉學生公益名額和廢料變黃金；台南老爺行旅捐贈環保住房備品所得並推動食農教育。
公司治理方面，莊敬生活百貨打造節能營運與員工發展；「上茶堂」完善食品安全管理；瑪雅資訊以跨國協作制度與彈性工作模式，營造多元、開放職場文化。
經發局長張婷媛表示，消費者愈來愈重視友善空間、綠色服務及透明資訊，市府將持續引導更多商家升級轉型，讓台南成為友善、低碳、共好的永續商業城市。
