ESG波力盃推善循環 跨界打造永續新典範

CNEWS195251205a01

CNEWS匯流新聞網記者李映萱、李衣綸／台北報導

為推動永續教育與共好文化，波力集團與旗下 ESG 友善新創 iTinney 聽儷科技共同舉辦《2025 ESG 波力盃》，並宣布成立台灣上市企業中首見的「永續大使組織」。Adecco 藝珂、enya Fashion Queen 創辦人黃珏萍與天工生技董事長夫人也到場支持。波力以羽球運動串起 ESG 行動，從珍惜一顆羽球延伸至運動平權、偏鄉陪伴與環保教育，讓永續成為人人可參與的日常。

廣告 廣告

這場賽事以「善循環」取代傳統競爭，參賽者的積分會按五倍換算成捐贈物資，讓比賽成為助人的力量。隊伍則由不同背景組成，包括「新北市身心障礙者體育運動總會」選手、偏鄉學童、大專校隊，以及林敬倫、邱鋒澤、楊楊、劉璇與YouTuber董仔、肉比頭等名人。大家一起闖關累積公益積分，展現「人人都能快樂運動」的精神。

CNEWS195251205a02

本屆物資捐贈也結合永續理念，與Adecco一起推動DEI多元共融，帶領多元工作者參與「羽球續飛」修球計畫。ESG大使更在現場指導宜蘭內城國小、彰化大村國小學生修復廢棄羽球，讓孩子從受贈者轉變為能為物資續命的行動者，使善循環真正落地偏鄉。

會場同步展出《感念人間》心靈永續展，呈現波力與聽儷自2021年推動「道謝告白」所累積的千封投稿。收到投稿後，波力會以iTinney BIO中草藥環保洗沐品代表投稿者送出謝禮，讓受助者也能再次成為給予者。偏鄉學童也寫下「善意行動卡」，並抽中 Bonny 環保低碳球拍等獎品，親身體驗善念的傳遞。

CNEWS195251205a03

波力總經理洪進山表示，永續不是一次性的慈善，而是在心中種下善意，並賦予每個人行善的能力。本次活動全程由公開招募、企業化培訓的《波力 ESG 大使》執行。不同於一般品牌大使，波力希望以企業方式管理志工，培育青年具備規劃與落實永續行動的能力，為台灣培養更多ESG實作人才。

波力集團深耕碳纖維複合材料45年，橫跨羽球、網球、曲棍球等運動用品與汽車輪圈、航太材料等領域，以輕量化和材料創新落實永續精神。創辦人洪進山堅持「永遠的第二名」理念，把第一名留給追求更好、也留給對社會的責任感。

照片來源：CNEWS匯流新聞網資料照片

《更多CNEWS匯流新聞網報導》

國際志工日致敬94名守護者 新北動保處感謝無私付出

廚餘養豬將轉型 環境部祭4大配套管理

【文章轉載請註明出處】