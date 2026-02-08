ESG綠電ETF紅不讓 00899、00920等多檔月漲逾6%

為因應AI時代資料中心用電需求快速攀升，全球科技巨頭正加速布局穩定且低碳的電力來源，使「綠電」成為科技業的關鍵基礎設施。投資人可透過ESG綠色電力ETF，參與全球潔淨電力與能源轉型長線成長契機。

電力概念ETF近一個月多有亮眼漲幅，包括FT潔淨能源（00899）、富邦ESG綠色電力ETF（00920），與新光美國電力基建近一個月漲幅均逾6%。

富邦ESG綠色電力ETF經理人洪珮甄表示，AI用電需求趨勢明確，核能與再生能源的長期需求同步提升，電池儲能更成為支撐綠電發展的關鍵環節。

根據SolarPower Europe發布的《2025年歐盟電池儲能市場回顧》報告，歐盟2025年新增電池儲能容量達27.1GWh，創下歷史新高，其中公用事業級專案占比超過一半，顯示歐洲正加速建構支撐太陽能與風電擴張所需的彈性電力系統。

此外， 國際能源總署（IEA）亦指出，若要實現可再生能源裝置容量至2030年成長三倍的目標，全球能源儲存容量須提升至1,500GW。在「2050年淨零排放（NZE）」情境下，電池將占儲能新增容量的九成，裝置容量於2030年前擴增至約1,200GW。

洪珮甄指出，在AI資料中心持續擴建、工業投資回溫及全球電氣化浪潮推動下，電力需求的中長期成長方向相當明確。

相較傳統能源，具備低碳特性與規模化供給能力的綠色電力，將持續成為能源轉型過程中的核心受惠族群。

根據集保統計至1月30日，新光美國電力基建ETF上市以來受益人數暴增近13倍，最新人數已突破4.2萬人，創上市來新高。經理人劉恆誌表示，2026年市場投資AI主軸，將從只看晶片算力，轉向關注AI背後的「電力與電網」，加上特斯拉執行長馬斯克日前高聲提醒：AI真正缺的是電力，更讓市場更加意識到，電力基建升級與多元電源布局的急迫性，電力投資成當紅趨勢主流。

劉恆誌指出，美國電力ETF主要布局美國本土的電力設備、電網工程、核能發電等電力基建類股，投資前景持續看好，持續吸引中長期資金青睞，同時，美國電力基建股更華麗轉型，已從過去的電力公用事業等防禦特性，躍升為AI時代的新核心成長股。

