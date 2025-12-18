eSIM太方便！「日本旅遊神機」年底退出台灣 網嘆：時代的眼淚

Wi-Ho特樂通年底退出台灣。（圖／翻攝特樂通官網）

隨著eSIM技術逐漸普及，過去出國時常見的Wi-Fi分享器租借服務面臨需求轉變。來自日本的上網設備品牌「Wi-Ho特樂通」近日宣布，將於2025年12月31日結束在台灣的營運，消息一出，引發不少旅遊愛好者感嘆「時代的眼淚」。

Wi-Ho特樂通日前透過官方臉書粉絲專頁發布公告表示，因應日本總公司Telecom Square整體營運策略調整，台灣地區服務將在今年底正式劃下句點，粉絲專頁也將持續運作至最後一天提供服務資訊。

長期關注日本旅遊資訊的旅遊達人林氏璧在臉書撰文指出，Wi-Ho特樂通可說是開啟台灣旅客赴日旅遊時「人手一台Wi-Fi分享器」的年代。他笑稱，當年旅伴為了連網，都不敢離開分享器超過三公尺。隨著行動網路選擇演進，從SIM卡到eSIM的轉變逐步取代租機服務，但他認為特樂通始終是間「正派、認真經營」的企業，如今因總部策略退出台灣，實屬可惜。

不少網友在相關消息下留言懷念，表示「真的是時代的眼淚」、「早年出國必租」、「好難過喔，我就是那個會租wifi機的人」、「以前租過他們家的上網機，還有什麼黑武士還是黑旋風的，也租得到能打電話的手機」、「雖然以前出國都還是漫遊為主，但是免不了家人也要租一台來用，真的是時代的眼淚。eSIM方便太多」。

