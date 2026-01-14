【ET民調】台中市長選戰民調出爐 江啟臣對決綠營何欣純狂贏18.6％





2026年縣市首長選舉逐漸升溫，各政黨提名布局陸續浮上檯面。在六都選情方面，民進黨已確定由立委何欣純代表出戰台中市長選舉，國民黨則仍在立委江啟臣與楊瓊瓔之間進行黨內評估，人選動向備受關注。

根據《ETtoday民調雲》最新調查結果顯示，在國民黨內部互比情境下，台中市民最支持江啟臣出線參選市長，支持度達48.0%，明顯高於楊瓊瓔的16.3%，雙方差距達31.7個百分點。

若進入藍綠對決，江啟臣代表國民黨參選時，支持度為51.0%，大幅領先民進黨籍何欣純的32.4%，差距為18.6個百分點；若由楊瓊瓔出戰，支持度為41.7%，何欣純則為35.1%，雙方僅差6.6個百分點，競爭態勢相對接近。

在「看好度」方面，45.4%的台中市民認為江啟臣最有機會當選下屆市長，遠高於楊瓊瓔的10.1%，也領先何欣純的29.6%。若僅比較藍綠對決，54.8%市民看好江啟臣勝選，高於何欣純的32.7%；若由楊瓊瓔對上何欣純，則有39.3%看好楊瓊瓔，略低於何欣純的41.4%。

在市長能力評價上，42.3%受訪者認為江啟臣最有能力勝任市長職務，領先何欣純的32.1%及楊瓊瓔的10.9%；顯示江在施政能力的認同度上同樣居於領先位置。

喜好度調查亦顯示，江啟臣最受台中市民喜愛，喜好度為38.6%，討厭度僅19.9%；何欣純喜好度為28.1%、討厭度23.9%；楊瓊瓔喜好度25.3%、討厭度23.6%，三人之中江啟臣整體評價最為正向。

此外，台中市長盧秀燕日前呼籲國民黨中央應於今年1月底前確定提名人選，以穩定支持者信心。另一份民調顯示，67.1%市民認同應盡早拍板人選，僅10.8%表示不同意。對於提名方式，50.2%受訪者支持國民黨中央以內參式民調直接提名支持度較高者，29.7%不認同，另有20.2%無意見。

本次民調於2026年1月8日至12日進行，訪問設籍台中市、年滿20歲以上民眾，有效樣本數1,225份，信賴區間95%，抽樣誤差±2.8%；另針對提名時程調查於1月12日至13日進行，有效樣本1,413份，誤差±2.61%。（責任編輯：卓琦）

