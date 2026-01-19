ET民調》柯志恩「藍白合」領先賴瑞隆6.3% 中間選民成決勝關鍵

ETtoday民調顯示，國民黨籍立委柯志恩支持度44%，領先民進黨籍立委賴瑞隆的37.7%。（圖片來源／柯志恩臉書）

《ETtoday民調雲》最新調查顯示，高雄市長選情在藍綠對決下，國民黨籍立委柯志恩支持度為44%，領先民進黨籍立委賴瑞隆的37.7%，雙方差距為6.3%。柯志恩回應稱，誰能夠贏得中間選民認同，將成最後決勝關鍵。

民調指出，柯志恩方面，支持者高度集中於藍營選民。在國民黨支持者中，有高達97.2%表示支持柯志恩；在泛藍支持者中，支持比例亦達92.2%，顯示其在藍營基本盤中具高度凝聚力。

在藍綠對決的情境下，柯志恩獲「藍白合」加持，領先賴瑞隆6.3%。（圖片來源／ETtoday）

而「藍白合」在高雄市已明顯發酵，民眾黨支持者對柯志恩呈現明顯傾向，支持比例高達75.8%。

賴瑞隆獲泛綠力挺，民眾最盼改善空污、美濃大峽谷

至於在民進黨支持者中，有87.7%支持賴瑞隆；在台灣基進黨支持者中，更呈現全面支持，比例達100.0%。此外，其他泛綠支持者中有69.8%支持賴瑞隆，而在時代力量支持者中，支持賴瑞隆的比例亦達58.5%。

民進黨支持者中，有87.7%支持賴瑞隆，此外，泛綠支持者中有69.8%支持。（圖片來源／賴瑞隆臉書）

有關下一任市長可以改善的市政問題，根據調查結果，以「空氣品質與工業污染問題」（52.0%）最高。屬於特定開發與政策爭議的議題，包括「美濃大峽谷開發爭議」（36.3%）、「光電政策推動與農地使用衝突」（32.5%），以及「財政負擔沉重、負債高」（32.1%），對於市民來說也是相當關注的課題與面向。

至於現任高雄市長陳其邁施政表現，有64.4%高雄市民表示滿意，不滿意者31.8%，另有3.8%表示不知道或沒有意見。

陳其邁施政滿意度64.4%，66.3%民眾肯定演唱會發展

其他施政與發展部分，「交通建設與公共運輸改善」（33.8%）與「市容景觀與公園綠地改善」（32.3%），兩者比例相近。

在高雄市近年發展的評價方面，調查結果也顯示，「大型演唱會與城市行銷」的表現最受肯定，66.3%的高雄市民認為此一面向發展成功，明顯高於其他政策與議題。

這項民調時間於2026年1月14日至16日 進行，調查對象為設籍高雄市且年滿20歲以上民眾，回收有效樣本數1078份，在95%的信賴區間內，抽樣誤差為±2.98%。

(原始連結)





