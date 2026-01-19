ET民調》民進黨高雄將變天？柯志恩支持度44％ 領先賴瑞隆6.3個百分點

2026縣市長選戰腳步逐漸逼近，在高雄市長對決上，民進黨日前黨內初選結果底定，由立委賴瑞隆出線，將面對國民黨人選柯志恩，兩人究竟誰會勝出，備受外界關注。根據《ETtoday民調雲》最新調查結果顯示，藍綠對決的情境下，柯志恩支持度以44.0%領先賴瑞隆的37.7%，雙方差距為6.3個百分點，高雄市長選戰已逐漸飄出煙硝味。

​《ETtoday民調雲》針對高雄市長選戰進行調查問到，「若明天即舉行高雄市長選舉，在國民黨柯志恩與民進黨賴瑞隆的對決情境下，會支持誰？」結果顯示，柯志恩以44.0%支持度領先賴瑞隆的37.7%，雙方差距為6.3個百分點。值得關注的是，有6.4%的市民表示不投票或投廢票，另有11.9%仍表示不知道或沒有意見，顯示雖然柯志恩的支持度目前暫時取得領先，藍綠競爭空間仍大，後續選戰發展變數值得觀察。

立委賴瑞隆代表民進黨角逐2026高雄市長。（陳品佑攝）

透過交叉分析發現，柯志恩與賴瑞隆在政黨支持結構上已呈現高度對立態勢，藍綠陣營分化明確。中間選民（不支持任何政黨）部分，柯志恩目前的支持度則是以37.5%領先賴瑞隆的23.2%。

柯志恩方面，支持者高度集中於藍營選民。在國民黨支持者中，有高達97.2%表示支持柯志恩；在泛藍支持者中，支持比例亦達92.2%，顯示其在藍營基本盤中具備高度凝聚力。台灣民眾黨支持者對柯志恩亦呈現明顯傾向，支持比例為75.8%。

國民黨立委柯志恩角逐2026高雄市長。（劉偉宏攝）

賴瑞隆方面，其支持則主要集中於綠營選民。在民進黨支持者中，有87.7%支持賴瑞隆；在台灣基進黨支持者中，更呈現全面支持，比例達100.0%。此外，泛綠支持者中有69.8%支持賴瑞隆，而在時代力量支持者中，支持賴瑞隆的比例亦達58.5%。

上述民調調查的時間為在2026年1月14日至16日進行，調查對象為設籍高雄市且年滿20歲以上民眾，回收有效樣本數1,078份，在95%的信賴區間內，抽樣誤差為±2.98%。



