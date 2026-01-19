【ET民調】若高雄市長明投票 柯志恩44%領先賴瑞隆37.7%

高雄市長選舉由綠營賴瑞隆（左）對上藍營柯志恩。（合成照片／王侑聖攝）





2026年九合一地方大選即將到來，藍綠白開始全面備戰。在高雄市方面，已確定由民進黨立委賴瑞隆出線，對戰國民黨立委柯志恩。《ETtoday》今（19日）公布最新民調，在藍綠對決情況下，柯志恩以44.0%的支持度，領先賴瑞隆的37.7%，雙方差距6.3個百分點。

民調中詢問，若明天進行高雄市長選舉，在國民黨柯志恩與民進黨賴瑞隆的對決情境下，柯志恩以44.0%領先賴瑞隆的37.7%，雙方支持度差距6.3個百分點。但目前仍有6.4%市民表示不投票或投廢票，另有11.9%表示不知道或沒意見，顯示雙方競爭空間仍大。

廣告 廣告

若透過交叉分析，柯志恩與賴瑞隆在政黨支持結構上，已呈現高度對立態勢。在國民黨支持者中，有高達97.2%表示支持柯志恩，民眾黨支持者對柯志恩的支持比例則為75.8%。賴瑞隆方面，在民進黨支持者中，有87.7%支持賴瑞隆；泛綠支持者中也有69.8%支持賴瑞隆，而在時代力量支持者中，支持賴瑞隆的比例也達58.5%。

值得注意的是，在中間選民部分，柯志恩目前的支持度以37.5%領先賴瑞隆的23.2%。至於高雄市民關注的盼改善的市政問題，以「空氣品質與工業污染問題」（52.0%）最高。另外包括「美濃大峽谷開發爭議」（36.3%）、「光電政策推動與農地使用衝突」（32.5%），以及「財政負擔沉重、負債高」（32.1%）也是市民在意的議題。

此次調查時間為2026年1月14日至16日，調查對象為設籍高雄市且年滿20歲以上民眾，回收有效樣本數1078份，在95%的信賴區間內，抽樣誤差為±2.98%。（責任編輯：卓琦）



更多上報報導

高雄綠營初選出爐 黃文益：凝聚共識選後團結續拚高雄發展

民進黨高雄市長初選落幕 陳其邁期許贏得大選

民進黨高雄初選賴瑞隆出線 柯志恩：我與新潮流的對決