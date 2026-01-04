Ｍeta帶頭衝 智慧眼鏡新3強出列

財經中心／廖珪如報導

多模態大語言模型能夠及時回應使用者的問題時，已經敲響 AI 走入終端應用的鐘聲，AI 穿戴裝置具有多項可能，舉凡：手錶、耳機、戒指、項鍊、眼鏡…等不同形式的穿戴式 AI 裝置正在做試驗。眼鏡能夠同時提供使用者與 AI 系統影像及聲音的交互溝通，提供最高訊息密度的溝通媒介，並帶來解放雙手的效益與安全性，故眼鏡為眾多 AI 穿戴裝置中，發展前景最被看好的產品。

在蘋果 AI 眼鏡供應鏈方面，中揚光（6668）參與鏡頭研發多年，美律（2439）可望供應微型電聲元件，晶技（3042）則預期為頻率元件供應商。

AI 眼鏡趨勢：多模態交互與解放雙手

Meta（META US）自 2023 年 9 月發表 Ray-Ban Meta 後，累計至去年七月全球銷量已超過 200 萬副，銷量大增後，Meta 再接再厲於 2024 年 9 月推出具 AR 顯示功能的 AI 眼鏡原型「Meta Orion」。其由 Micro LED 投射至 SiC 光波導片的雙目顯示系統為最大亮點，使用者不僅只接收影像訊息，更可操作多重影像視窗。比起只有聲音訊息的產品，帶 AR 顯示功能的 AI 眼鏡提供更高訊息密度，也揭櫫了未來智慧眼鏡的完整型態。

Meta Orion 領軍：AR 顯示與 Micro LED 革命

多家國際大廠看見 AI 眼鏡的發展潛力，紛紛發表類似產品。Google 發表基於 Android XR 平台並搭載 Gemini 模型的 AI 眼鏡；阿里巴巴推出整合「通義千問」模型的夸克（Quark）AI 眼鏡，分為不帶顯示的 G1 與帶顯示功能的 S1；小米則推出「小米 AI 眼鏡」，搭載小愛同學助手以降低門檻。其餘中國廠商如 Xreal、Rokid、INMO 等品牌皆已推出產品，呈現百家爭鳴的現狀。

Apple AI 眼鏡預期 2026 年問世

蘋果（AAPL US）作為全球穿戴式產品龍頭，不可能自外於此波潮流。其不帶 AR 顯示功能的 AI 眼鏡已研發多年，歷經至少十個版本修改。在 Siri 整合 AI 模型進度順利的狀況下，預期蘋果 AI 眼鏡可望於 2026 年推出，台灣相關供應鏈在鏡頭、電聲元件、頻率元件與組裝皆可望受惠。在蘋果 AI 眼鏡供應鏈方面，中揚光（6668）參與鏡頭研發多年，美律（2439）可望供應微型電聲元件，晶技（3042）則預期為頻率元件供應商。

廣告 廣告

三立新聞網提醒您：

內容僅供參考，投資人於決策時應審慎評估風險，並就投資結果自行負責。

投資一定有風險，基金投資有賺有賠，申購前應詳閱公開說明書。

更多三立新聞網報導

快檢查！不是炎黃子孫？ 這四個姓代表你可能戰神後代

全民都受惠 財政部發錢了！

台股創歷史新高 外資點讚這5檔

個股／被外資譽無人能敵王者 京元電目標價曝

