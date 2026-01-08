eTag停車扣繳跨海上線 國雲攜手uTagGo推動金門路邊停車自動扣繳

金門縣啟用「uTagGo路邊停車自動扣繳」服務，民眾掃描海報QR Code即可快速開通。（圖：遠通電收提供）

台灣本島數位停車服務正式跨海延伸至離島。遠通電收今（八）日宣布，為協助金門縣政府推動停車管理數位化，攜手子公司遠創智慧與國雲科技，共同推出全新「uTagGo路邊停車自動扣繳」服務。自民國一一五年元月起，金門在地民眾與到訪旅客，皆可享有自動扣繳停車費的便利，省去前往超商或繳費機排隊繳費的不便，也避免因逾期繳費而受罰的困擾。

遠通電收延伸事業處協理許耀勳表示，考量離島地區車主安裝eTag的比例相對較低，但數位便民服務不應受地域限制，因此特別攜手國雲科技，協助金門縣優化停車繳費流程，推出「uTagGo路邊停車自動扣繳」新模式，讓在地居民與遊客皆能輕鬆享有數位停車的便利性。此項服務也響應觀光署推動的「台灣觀光100亮點」活動，希望讓每位來到金門的旅客都能省去停車繳費煩惱，專注感受金門之美。

金門縣政府觀光處指出，為落實「友善旅遊、智慧交通」政策，縣府近年持續提升停車管理與繳費的便利性。在既有繳費機、超商代收與電子支付（如Line Pay、台灣Pay）外，進一步要求營運業者增設路邊停車「自動扣繳功能」，讓金門正式接軌台灣本島的數位停車服務。民眾僅需一次性綁定車牌與信用卡，系統將於車輛離場次日自動完成扣繳，免去往返超商或手動掃碼繳費等繁瑣步驟，實現更直覺、智能的停車體驗。

目前，「uTagGo路邊停車自動扣繳」將優先於既有路邊停車收費區域上線，範圍包含：一、金湖鎮：林森路、臺灣銀行前、新市里籃球場前；二、金城鎮：民生路、中興路、鳳翔新莊、北堤路、民權路；三、金寧鄉：金寧轉運站（板塊牛排旁）。隨著更多路邊收費區域擴展，功能將進一步推廣，讓更多民眾享受便捷、安全的智慧繳費服務。

國雲科技表示，之前已與遠通電收在苗栗市、花蓮縣合作推出eTag停車扣繳服務，憑藉「免到繳費機、免操作智慧車柱、停完即走」的優勢，獲得車主高度肯定。此次承接金門縣路邊停車服務後，便積極規劃將台灣本島經驗銜接至金門，並融入在地民眾用車習慣，推出全新扣繳模式。

車主只需透過uTagGo LINE官方帳號（ID：@utgo）之「金門專區」，或至金門縣政府公布欄、公有路邊停車收費服務處，及包括山外、金門第三航廈、金門高中與北堤停車場路外繳費機，掃描「uTagGo路邊停車自動扣繳」QR Code，填入車號與電話，並綁定各家銀行信用卡或街口支付即可快速開通服務。如有停車報帳需求，可隨時至金門縣政府指定網站https://kmpark.guoyun.com.tw/KP/KP/ 查詢停車紀錄與列印收據，兼顧便利與管理效率。