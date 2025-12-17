ETC由遠通續約10年 新約首年新申辦eTag送儲值金

（中央社記者黃巧雯台北17日電）遠通電收ETC合約12月21日將到期，具優先議約權的遠通電收將續營運至124年12月31日。遠通電收今天表示，為鼓勵民眾申辦eTag，新約第一年首次申辦者，可獲得100元儲值金。

遠通電收與交通部高速公路局高速公路電子收費系統（ETC）合約將在114年12月21日到期，到期後ETC資產將移交給政府，而高公局已再委託具優先議約權的遠通電收執行「民間參與高速公路電子收費系統增改修建營運移轉案」，期間自114年12月22日至124年12月31日。

高公局表示，過去ETC是BOT（興建、營運、移轉）契約，在資產將移轉給政府後，續約將改採ROT（修建、營運、移轉）方式合作，考量未來國1楊頭高架段等需要增建門架，因此合約中也要求遠通電收需蓋新門架。

高公局表示，續約後給予遠通電收的委辦服務費，將從現行每延車公里新台幣0.070143元，降為0.062元。

過去3年每年平均通行費收入約251.8億元，高公局表示，現行每年支付委辦服務費約22.6億元給遠通電收，若交通量不變，預計新約一年支付金額將降為約20億元。

另外，高公局在新約中，除了要求遠通電收針對ETC取得車輛通過收費門架等資訊傳輸給交通中心的時間，從現行7分鐘縮短為2分鐘外，也規定遠通電收在新合約首年，針對首次申辦eTag的車主提供100元儲值金回饋。

對此，遠通電收表示，為鼓勵民眾申辦eTag，新約第一年首次申辦及安裝eTag，且自申辦當日起一個月內完成啟用銀行自動儲值，即可獲得100元儲值金，符合資格後次次月月底，會回饋至新申辦車號eTag預儲帳戶。

遠通電收指出，自2014年全面計程收費上路後，為減輕弱勢民眾往返國道就醫復健的負擔，即開始協助吸收復康巴士國道通行費，未來也將持續關懷弱勢交通族群，全額贊助身心障礙者搭乘復康巴士往返國道就醫通行費用。（編輯：李亨山）1141217