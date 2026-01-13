ETC詐騙陷阱！高公局示警「3類簡訊郵件」帳戶恐遭盜取

詐騙集團取得民眾聯繫資訊，以假催繳郵件或簡訊，誘導民眾點擊連結。 圖：新頭殻資料照

[Newtalk新聞] 近期民眾於網路上分享，明明名下無車卻收到停車、通行費催繳郵件或簡訊。高公局今(13)日證實是詐騙集團「亂槍打鳥」，誘導民眾點擊騙取個資錢財。「正港」ETC郵件或簡訊，一定會有車號，沒有繳費連結，提醒民眾小心勿受騙。

有民眾分享，明明名下無車，卻收到「46元停車費或通行費」的催繳郵件或簡訊。交通部高速公路局今日表示，這是詐騙集團透過透過不法手段取得民眾聯繫資訊，以「亂槍打鳥」方式，誘導民眾點擊連結線上刷卡。高公局強調，官方ETC通知一定會顯示車號，且不會附上繳費連結。

高公局說明，ETC詐騙訊息，主要有3種類型，包括看似自動化系統發送，而非人為發送的偽專業「系統動作」型；以及精準鎖定開車族使用與遠通電收高度相關的業務詞彙，例如針對目標的「停車業務」型；以及利用小額欠費與法律後果，來誘導點擊的「費用與限制」型等，高公局提醒民眾，慎防可疑郵件或簡訊，切勿點擊或操作不明網址，以免遭盜取帳號及金錢。

高公局提供四招辨識方法：

一、無車號：因詐騙集團無法精準取得車號，常以「公告字號」、「案件編號」或「郵件代碼」等魚目混珠。

二、有連結：官方通知僅為善意提醒，絕對不會在訊息中附帶繳費網址要求線上刷卡。

三、小金額：刻意編造37、40、46元等小額數目，企圖利用民眾對小錢較不設防的心理降低戒心。

四、催時效：訊息常提及「滯納金」法律後果，或要求於「今日午夜12時前」完成繳費，利用時效性壓力使受害者來不及查證。

高公局表示，將持續透過各式管道加強宣導，並利用刑事警察局165反詐騙通報系統共同打擊詐騙，以阻斷詐騙訊息。去年與遠通公司積極聯防，成功阻斷約500餘件與ETC相關詐騙網址。若民眾遇到可疑訊息，請撥打165專線，或電洽遠通電收24小時客服專線查證。

高公局也提醒，通行國道記得儲值及繳納通行費。用路人申辦eTag及銀行信用卡自動儲值繳納通行費，可享有通行費九折優惠，在儲值信用卡有效的情況下不會產生欠費，若收到通知即是詐騙，或申辦「國道通行費電子帳單」，響應帳單無紙化並確保掌握正確資訊；另提醒，車輛停用eTag時也記得辦理帳戶餘額退費。







