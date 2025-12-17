ETC遠通續約10年 新申辦eTag送百元儲值金

遠通電收表示，今年12月22日起至民國115年12月31日間，新申辦eTag就送100元儲值金。（示意圖／本報資料照片）

交通部高速公路局與遠通電收ETC合約將於12月21日到期，遠通取得優先議約權並已完成延約簽訂，將自12月22日持續營運至民國124年底。因應新合約啟動，遠通電收表示，12月22日起至115年12月31日間，新申辦eTag就送100元儲值金，另全額贊助身障者搭復康巴士往返國道就醫的通行費。

遠通電收公司102年起負責國道計程電子收費，高公局去年宣布「民間參與高速公路電子收費系統建置及營運案（ETC案）」，雙方去年4月底已完成優先定約議約，新契約年期10年，委辦服務費調降，未來高公局1年約支付20億元給遠通電收，且新約也祭出優惠，提供首次申辦eTag且啟用銀行自動儲值者，回饋100元儲值金。

高公局說明，優先定約契約已於113年6月5日簽訂，新約將自114年12月22日至124年12月31日止，共計10年10日。新契約的營運方式從BOT調整為ROT方式辦理，而委辦費率自每延車公0.070143元降至0.062元。

另經試算，新契約委辦費調降約11.6％，以過去平均每年支付22億元委辦費給遠通電收推估，未來每年可省約2.7億元。

高公局提到，在新契約中，遠通公司將在首年提供新申辦自動儲值用戶回饋100元儲值金。此外，也要求遠通公司應提升交通資料傳輸的效率，從7分鐘縮短至2分鐘。

遠通電收則表示，為鼓勵民眾申辦eTag，新約第一年首次申辦及安裝eTag，且自申辦當日起一個月內完成啟用銀行自動儲值，即可獲得100元儲值金，符合資格後次月的月底，會回饋至新申辦車號之eTag預儲帳戶，另也鼓勵民眾可同步申辦「eTag停車扣繳」，輕鬆支付行車相關費用。

遠通電收也說，遠通自103年全面計程收費上路後，為減輕弱勢朋友往返國道就醫復健的負擔，即開始協助吸收復康巴士國道通行費，迎接新約，遠通除響應高公局提供民眾新申辦eTag優惠，也將持續關懷VIPS弱勢交通族群，全額贊助身心障礙者搭乘復康巴士往返國道就醫的通行費用。

