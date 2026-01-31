ETF之亂1》金管會祭鐵腕改核准制 4投信6檔ETF去年縮水逾45%

國內投信一窩蜂發行ETF引發各種亂象，金管會再度出手，進一步管制投信發行ETF，直言今年有3家投信業者，發行新的ETF或基金將由核備制改採「核准制」。本報實際調查，去年由台新投信、富邦投信、華南永昌投信和凱基投信發行的6檔新基金規模至年底時縮水逾45%，恐將面臨今年發行ETF時，遭金管會嚴審。

受惠國內ETF獲利可期，國內投信瘋發ETF，據金管會統計，去（2025）年掛牌的ETF高達46檔，比前年多了13檔，據投信投顧公會統計，截至去年底國內有19家業者發行ETF，總計發行檔數達280檔，整體ETF規模逾7.4兆元，整體基金規模為11.4兆元，ETF規模占整體基金規模比重達65%，創下歷史新高。

ETF發行熱 去年增發13檔

眼見國內投信發行ETF毫不手軟，IPO之亂愈演愈烈，金管會因此決定對投信加強管理，基金或ETF成立滿半年後，規模若縮水超過5成，等同腰斬，金管會將從嚴審查，該投信業者下一檔基金或ETF將改成「核准制」。

有投信業者私下向本報透露，「今年萎縮超過三成的ETF分別由凱基投信、富邦投信、台新投信和華南永昌投信發行。」本報進一步調查，比對投信投顧公會和FundDJ基智網資料，去年投信發行的ETF中有6檔ETF，去年底的規模較成立時縮水超過45%，包含台新投信、富邦投信、華南永昌投信和凱基投信等4家投信業者。

本報調查，這6檔模萎縮超過45%的ETF分別是台新10年期以上特選全球BBB美元投資等級公司債券ETF、台新標普500ETF、富邦台灣旗艦動能50ETF、富邦淨零ESG50 ETF、華南永昌台灣優選50ETF、凱基美國Top股債平衡ETF基金等。

去年成立縮水逾45%ETF

基金 投信 成立時間 成立規模

（億元） 2025年底規模

（億元） 縮水幅度 台新10年期以上特選全球BBB美元投資等級公司債券ETF 台新 2025/01 22.01 6.04 72% 台新標普500ETF 台新 2025/05 6.67 2.56 61% 富邦台灣旗艦動能50ETF 富邦 2025/03 158 69.15 56% 富邦淨零ESG50 ETF 富邦 2025/10 11.03 5.47 50% 華南永昌台灣優選50ETF 華南永昌 2025/05 19.5 10.03 48% 凱基美國Top股債平衡ETF 凱基 2025/08 19.09 10.26 46%

某間規模縮水超過45%的投信業者向本報解釋，要檢視平均已發行總單位數變化，而非基金規模變化；其次是要檢視平均180天的單位數平均，也就是從加總第1天到第180天的每日已發行單位數，再除以180，強調自己沒有被金管會改採「核准制」。另家被業者點名的華南永昌投信強調，元月送件的ETF基金適用申報生效制，並非核准制。

眼看ETF帶來的管理費、手續費收益相當可觀，去年不少投信業者仍瘋狂透入發行ETF，據證交所統計，光去年7到12月就有19檔ETF上市，不少ETF的募集規模甚至不到20億元，卻仍讓投信業者樂此不疲，積極搶市。

ETF募集規模 不到20億元

金管會證期局副局長黃厚銘對此強調，除加強對券商的例行查核外，券商與投信投顧公會也都修訂自律規範。若ETF成立半年內規模縮水超過5成，該投信後續申請案將由「申報制」改為「核准制」。據統計，去年有3家投信、6檔ETF觸及紅線。

去年5月時，超過4000名金融人員在網路上怒吼「終結IPO制度暴力」，金融圈人士認為，會造成基金或ETF規模縮水，是因為IPO制度導致，由於過去投信發行ETF或基金時，會透過銀行、券商行銷，使得銀行理專、券商營業員為衝高規模，責任額愈來愈高，出現借錢投資或是找親友幫忙，等掛牌後就贖回的情況，使得ETF一上市，就賣壓湧現、規模暴跌，使得投資人權益遭影響。

黃厚銘說，金管會將強化查核，將KYC、KYP落實情形、商品適合度、風險揭露，及業務員酬金制度等列為例行檢查；並將自律規範列為正式內控，若違規就會懲處。此外，證交所、櫃買中心也會滾動檢討ETF商品，要求新產品有明確市場區隔，審查時納入過去一年行銷策略。