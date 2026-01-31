ETF之亂1》金管會祭鐵腕改核准制 4投信6檔ETF去年縮水逾45%
國內投信一窩蜂發行ETF引發各種亂象，金管會再度出手，進一步管制投信發行ETF，直言今年有3家投信業者，發行新的ETF或基金將由核備制改採「核准制」。本報實際調查，去年由台新投信、富邦投信、華南永昌投信和凱基投信發行的6檔新基金規模至年底時縮水逾45%，恐將面臨今年發行ETF時，遭金管會嚴審。
受惠國內ETF獲利可期，國內投信瘋發ETF，據金管會統計，去（2025）年掛牌的ETF高達46檔，比前年多了13檔，據投信投顧公會統計，截至去年底國內有19家業者發行ETF，總計發行檔數達280檔，整體ETF規模逾7.4兆元，整體基金規模為11.4兆元，ETF規模占整體基金規模比重達65%，創下歷史新高。
ETF發行熱 去年增發13檔
眼見國內投信發行ETF毫不手軟，IPO之亂愈演愈烈，金管會因此決定對投信加強管理，基金或ETF成立滿半年後，規模若縮水超過5成，等同腰斬，金管會將從嚴審查，該投信業者下一檔基金或ETF將改成「核准制」。
有投信業者私下向本報透露，「今年萎縮超過三成的ETF分別由凱基投信、富邦投信、台新投信和華南永昌投信發行。」本報進一步調查，比對投信投顧公會和FundDJ基智網資料，去年投信發行的ETF中有6檔ETF，去年底的規模較成立時縮水超過45%，包含台新投信、富邦投信、華南永昌投信和凱基投信等4家投信業者。
本報調查，這6檔模萎縮超過45%的ETF分別是台新10年期以上特選全球BBB美元投資等級公司債券ETF、台新標普500ETF、富邦台灣旗艦動能50ETF、富邦淨零ESG50 ETF、華南永昌台灣優選50ETF、凱基美國Top股債平衡ETF基金等。
去年成立縮水逾45%ETF
基金
投信
成立時間
成立規模
2025年底規模
縮水幅度
台新10年期以上特選全球BBB美元投資等級公司債券ETF
台新
2025/01
22.01
6.04
72%
台新標普500ETF
台新
2025/05
6.67
2.56
61%
富邦台灣旗艦動能50ETF
富邦
2025/03
158
69.15
56%
富邦淨零ESG50 ETF
富邦
2025/10
11.03
5.47
50%
華南永昌台灣優選50ETF
華南永昌
2025/05
19.5
10.03
48%
凱基美國Top股債平衡ETF
凱基
2025/08
19.09
10.26
46%
某間規模縮水超過45%的投信業者向本報解釋，要檢視平均已發行總單位數變化，而非基金規模變化；其次是要檢視平均180天的單位數平均，也就是從加總第1天到第180天的每日已發行單位數，再除以180，強調自己沒有被金管會改採「核准制」。另家被業者點名的華南永昌投信強調，元月送件的ETF基金適用申報生效制，並非核准制。
眼看ETF帶來的管理費、手續費收益相當可觀，去年不少投信業者仍瘋狂透入發行ETF，據證交所統計，光去年7到12月就有19檔ETF上市，不少ETF的募集規模甚至不到20億元，卻仍讓投信業者樂此不疲，積極搶市。
ETF募集規模 不到20億元
金管會證期局副局長黃厚銘對此強調，除加強對券商的例行查核外，券商與投信投顧公會也都修訂自律規範。若ETF成立半年內規模縮水超過5成，該投信後續申請案將由「申報制」改為「核准制」。據統計，去年有3家投信、6檔ETF觸及紅線。
去年5月時，超過4000名金融人員在網路上怒吼「終結IPO制度暴力」，金融圈人士認為，會造成基金或ETF規模縮水，是因為IPO制度導致，由於過去投信發行ETF或基金時，會透過銀行、券商行銷，使得銀行理專、券商營業員為衝高規模，責任額愈來愈高，出現借錢投資或是找親友幫忙，等掛牌後就贖回的情況，使得ETF一上市，就賣壓湧現、規模暴跌，使得投資人權益遭影響。
黃厚銘說，金管會將強化查核，將KYC、KYP落實情形、商品適合度、風險揭露，及業務員酬金制度等列為例行檢查；並將自律規範列為正式內控，若違規就會懲處。此外，證交所、櫃買中心也會滾動檢討ETF商品，要求新產品有明確市場區隔，審查時納入過去一年行銷策略。
其他人也在看
快訊／川普接連出手！美股開盤4大指數全跌了
美國總統川普動作頻頻，除了宣布國家進入「緊急狀態」，揚言向任何「直接或間接向古巴供應石油的國家」課稅外，也提名聯準會（Fed）前理事華許（Kevin Warsh）為新任聯準會主席，是否影響美股有待觀察。可留意的個股則有，開出財報的蘋果（Apple）、威騰電子（Western Digital）。今（30）日美股開盤，4大指數一度全走跌。三立新聞網 setn.com ・ 9 小時前 ・ 32則留言
自行車王國崩壞？巨大、美利達股價殺回15年前 地標店熄燈洩巨變
台灣素有「自行車王國」之稱，但在多重內外壓力夾擊下，產業前景正面臨嚴峻考驗。財經專家、股人阿勳在臉書分析台灣自行車王國衰退的原因，包含受外籍勞工剝削爭議、庫存去化不及、大陸低價競爭以及美國關稅政策等因素衝擊。中時財經即時 ・ 1 天前 ・ 16則留言
報價沒漲！聯電吞跌停「國家隊」急砸5億搶進 另掃「這4檔」記憶體概念股入手2.1萬張
[FTNN新聞網]記者薛明峻／台北報導台股昨（29）日開高走低，早盤創高衝上32996.03點後翻黑震盪，加權指數終場收32536.27點，下跌267.55點，跌幅0.82%，總成交...FTNN新聞網 ・ 23 小時前 ・ 4則留言
記憶體大逃殺！自營商拋售「這2檔」破萬張 聯電、鴻海也難逃賣壓
[FTNN新聞網]記者陳宣穎／綜合報導台股加權指數今（29）日早盤再度創高，衝上32996.03點，隨後震盪走疲，最低下挫331.37點至32,472.45點，終場以32,536.27點...FTNN新聞網 ・ 1 天前 ・ 3則留言
【Yahoo早盤】台股挫500點陷3萬2保衛戰...名師蔡明翰：是買點別跟殺
台股今（30）日拉回修正，早盤最低觸及32,004點，跌點逾500點。國泰證期顧問處協理蔡明翰表示，今日預估成交量落在8100億元，量縮顯示並未有大量賣壓湧出，整體來說，台股與日韓股不同調，是「先跌」，反倒是買點出現，尤其在美股終場收復失土的情況，此時不要跟殺才對。Yahoo股市 ・ 22 小時前 ・ 18則留言
「華邦電等7檔敢跌就買」專家曝記憶體3大訊號多頭沒死 年前搶賺最肥一波
台股農曆年前進入倒數計時，記憶體族群近期雖出現震盪，但專家明確指出，29日的拉回正是進場布局「快錢」的最佳時機，並強調記憶體多頭格局尚未結束，投資人不應被短期震盪洗出場，把握年節前最後一週多的「瘋狂派對」，鎖定7檔強勢指標股往往獲利最豐厚。中時財經即時 ・ 1 天前 ・ 發表留言
中鋼春燕回來了！爆25萬張大量 收20.7元8個月最高
中鋼的春燕終於來了！中鋼（2002）單月稅前虧轉盈，今（29）日收盤以20.7元作收，上漲1.1元，幅度5.61％，成交量超過25萬張，位居台股第七強，專家看好，目前建議等拉回到19元或20元進場布局，年底前仍有望挑戰28到30元。Yahoo股市 ・ 1 天前 ・ 6則留言
離目標價93元只差一點！外資、自營商聯手下殺「這檔」…股價逆勢翻紅 台積電遭三大法人砍萬張
[FTNN新聞網]記者何亞軒／綜合報導台股加權指數今（30）日收盤32,063.75點，跌472.52點，跌幅1.45%，三大法人合計賣超636.84億元，觀察今日三大法人賣超個股...FTNN新聞網 ・ 10 小時前 ・ 2則留言
傳吃下百億台系記憶體大單！這「電通飆股」4天爆噴近44% 今一度觸漲停
[FTNN新聞網]記者周雅琦／綜合報導半導體通路廠擎亞（8096）近期傳出拿下台灣重量級晶圓代工廠的大型記憶體訂單，金額上看百億元，主要用於該晶圓代工廠各廠...FTNN新聞網 ・ 21 小時前 ・ 2則留言
台股3萬3只差一步 10萬散戶沒忍住…GG了 分析師：年前難再高
台股3萬3千點大關只差臨門一腳！今（29）早一度最高漲到32996點，呈現連漲格局，19天只跌2天，吸引10萬散戶最近二日忍不住進場，不料今天盤中「豬羊變色」，一度紅翻黑跳水近500點，恐又住「套房」。資深證券分析師黃文清今早受訪表示，這波漲升過快，距離農曆封關只剩10個交易日，年前難再見高點，建議手上有賺先出場。Yahoo股市 ・ 1 天前 ・ 37則留言
法說翻車變法會！聯電重摔跌停炸27萬張成交量 旺宏再飆漲停、記憶體2檔齊霸榜
[FTNN新聞網]記者江佳蓉／綜合報導台股加權指數今（29）日開高翻黑，盤中最低跌至32,472.45點，目前仍保持走疲態勢，截至中午13點，觀察成交量排名前5名，晶...FTNN新聞網 ・ 1 天前 ・ 3則留言
黃金白銀連日大漲後急挫 金價一度失守每盎司5200美元
這波劇烈價格波動發生在貴金屬近期歷史性上漲之後，黃金在此前數日曾不斷刷新高點，突破5000美元大關並創下連續多日上漲紀錄。同時白銀也在前期強勢表現中一度接近或創出逾121美元的高位。市場分析認為，這次急速跳水主要是因投資者在價格大幅上升後進行獲利了結，加上市場流...CTWANT ・ 1 天前 ・ 9則留言
黃金、白銀掀「史詩級瘋狗浪」謝金河：從未見過的大時代
黃金、白銀掀「史詩級瘋狗浪」謝金河：從未見過的大時代EBC東森新聞 ・ 22 小時前 ・ 12則留言
《台北股市》鴻海何時動？聯發科進出價 老手全說了
【時報-台北電】Google TPU對聯發科(2454)大進補，投資人要如何進場買？分析師許博傑心法大公開，直言現在要撿1400元的聯發科是妄想，要嘛跌順著10日線，要嘛在星期一(1/26)的缺口、約1630元到1700元之間撿；至於在220元附近徘徊許久的鴻海(2317)何時能漲？他認為農曆年前黃仁勳來吃尾牙、台積電(2330)漲不動時，就換鴻海上場。 瑞銀日前發布看台股金馬年指數高點報告，將今年底加權指數高點目標調升至36,595點，比較樂觀的版本是挑戰3萬8000點，看好的12檔股票包含台積電、聯發科、世芯-KY、矽力*-KY、鴻海、廣達、台達電、嘉澤、奇鋐、旭隼、貿聯-KY及中信金。 許博傑在「鈔錢部署」表示，台積電距離2千元還剩約200元空間，以1元約8點計算，台股指數就是33600到34000點，這還不包含聯發科、台達電、鴻海、廣達、中信金等權值股，一旦納入後，35000、36000並非不可能。 「不敗教主」陳重銘指出，現在大盤約3萬2千點，等於還會再上漲4600點~6000點，由於台積電占大盤44%，預估台積電會貢獻3000點~4500點。以台積電上漲1元貢獻大盤7.5點時報資訊 ・ 21 小時前 ・ 2則留言
聯電連開兩天法會！開盤半小時爆逾18萬張大量觸跌停
晶圓代工廠聯電（2303）跌勢延續，今（30）日以65元開出，開盤15分鐘，一度下探至63.1元，重挫逾7%，成交量高達9.8萬張，位居台股之冠。隨著賣壓湧現、漲幅擴大，開盤約半小時一度打到跌停版，鎖在61.6元。Yahoo股市 ・ 23 小時前 ・ 26則留言
台股炸9,323億天量出籠 外資沒跑台積電卻回檔/記憶體矽光子人氣不散 旺宏聯亞當主角 /股票市場不睡覺 投資人撐得住嗎？｜Yahoo財經掃描
市場消化聯準會利率維持不變決議，同時觀望大型科技股財報進度，資金在科技股內部輪動，四大指數漲跌互見。道瓊工業指數小漲0.02%、那斯達克指數續揚0.17%，標普500指數則回落0.57%，費城半導體指數則上漲2.34%寫新高水準。個股方面，AI與半導體題材續有表現，輝達受AI晶片需求題材支撐走高1.59%，美光在擴產與記憶體需求展望帶動下續漲6.1%，連兩日創新高，科技權值股仍是盤面關注焦點；台積電ADR隨半導體族群走揚1.17%。 亞股方面，日股小幅上漲0.03%，韓股上漲0.98%，連續創高後震盪仍偏強；港股小漲，上證指數同樣走強，整體亞股氣氛偏向整理中帶有支撐。 回到台股，今（29）日加權指數下跌267.55點，收在32,536.27點，跌幅0.82%，成交金額放大至9,323.19億元創史上最大量，呈現高檔爆量震盪格局。權王台積電(2330)隨市場調節壓力走弱，跌15元成為拖累指數的關鍵之一；盤面資金轉向題材與族群輪動，矽光子多檔亮燈與鋼鐵族群相對抗跌，中鋼(2002)在基本面與報價題材支撐下表現相對亮眼。整體來看，在外資續買但內資調節下，短線台股高檔震盪加劇，呈現個股題材輪動階段。Yahoo財經編輯室 ・ 1 天前 ・ 9則留言
史上最強1月！台股上漲3100點 專家看好今年戰4萬點
台股連日受獲利了結賣壓影響，今（30）日收盤再度出現逾9,000億元的高成交量，終場以32,063點作收，下跌472點。不過，相較於去年底的28,963點，仍大漲約3,100點，寫下史上最強1月紀錄。Yahoo股市 ・ 18 小時前 ・ 10則留言
傳獲晶圓代工大廠訂單！「這檔」5天猛噴57.81%登強勢股王 市場報喜：貢獻2026三分之一業績
[FTNN新聞網]記者何亞軒／綜合報導台股加權指數昨（30）日收盤32,063.75點，跌472.52點，跌幅1.45%，觀察昨日表現強勢個股，半導體通路大廠擎亞（8096）傳出...FTNN新聞網 ・ 36 分鐘前 ・ 發表留言
台股要延長交易時間？金管會彭金隆鬆口「已請交易所重新審視」
台股要延長交易時間？加權指數已逼近3萬3000點，金管會今（29）日舉行2026年新春記者會，主委彭金隆受訪時鬆口表示「國際情況有改變，已請證交所、櫃買中心重新審視」。證期局局長高晶萍則說，將持「開放原則、審慎態度」去審慎評估。Yahoo股市 ・ 1 天前 ・ 106則留言
目標價低於股價！聯電慘吞跌停投信撿貨近4千張 另砸5.8億搶進華新集團「這2檔」
[FTNN新聞網]記者薛明峻／台北報導台股今（29）日開高走低，早盤創高衝上32996.03點後翻黑震盪，加權指數終場收32536.27點，下跌267.55點，跌幅0.82%，總成交...FTNN新聞網 ・ 1 天前 ・ 發表留言