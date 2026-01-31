ETF之亂2》金管會強力出手 業者樂觀看更健康

國內投信眼見ETF規模持續成長，金管會出手管制投信業者發行ETF，面對金管會出手管制，一家去年新發行ETF規模萎縮的投信業者私下透露，「其實對整體發展來說，會更健康。」

國內投信熱衷發行ETF，去（2025）年掛牌的ETF高達46檔，比前年多了13檔，據證交所統計，光去年7到12月就有19檔ETF上市，不少ETF的募集規模甚至不到20億元，卻仍讓投信業者樂此不疲，積極搶市。

眼見國內投信發行ETF毫不手軟，金管會日前再度出手加強對投信管理，基金或ETF成立滿半年後，規模若縮水超過5成，等同腰斬，金管會將從嚴審查，該投信業者下一檔基金或ETF將改成「核准制」。

某間ETF市值萎縮超過3成的金控高層指出，面對金管會出手管制是樂見其成，對投信來說，未來發行產品將會改為「重質」，回歸基金經理人操盤績效，而非只是「重量」，靠衝量創造績效，實際上，改為重質後，未來投信績效報酬率會比較好。

該名高層說，過去券商營業員為了幫忙促銷，一直和客戶推銷，但客戶沒興趣，「最後營業員得自己買單，其實客戶整體水位固定，若以台股現在持續暢旺的情況來看，不論是買ETF或是個股，對金融業者來說，都是獲利。」

另名國內前五大金控高層更進一步解釋，「若以具備壽險、銀行、證券三引擎的大型金控來說，銀行理專賣投資型保單的獲利還比較高，反而是以券商、投信為主力的金控才會用力推ETF產品。若以金管會出手管制來看，對既有業者影響不大，反而是規模小、發行檔數多的投信業者未來得面臨管理成本增加壓力。」

事實上，這波ETF之亂不僅引起銀行理專、證券業務員反彈，就連《經濟學人》都示警，被動型ETF的投資邏輯是買進所有成分股，不考慮基本面，因此陷入自我強化循環，導致科技巨頭大型股，無論基本面好壞，都會被資金推高，扭曲市場定價，出現流動性幻覺，成為股市泡沫的隱形釀造者，一旦市場出現反轉，就會出現價格斷崖式下跌，引發系統性崩潰，形成結構性踩踏風險。