ETF之亂3》走過00940、IPO之亂 國內投信還是沒學乖

國內投信受惠ETF蓬勃發展，有4家投信規模突破兆元，隨著ETF成顯學，投信業者發ETF更如雨後春筍，讓金融業員工大喊吃不消，因此在網路成立「終結IPO制度暴力」社群平台，號召超過4000名金融從業人員怒吼反對不合理的IPO制度，投信業仍把ETF當搖錢樹，今年元月國內投信預計要發行13檔ETF，金融業人員無奈說：「你準備好了嗎？營業員月月IPO要改成週週或日日了。」

自從國內投信龍頭元大投信發行的0050掀起國內ETF發行風潮後，國內ETF接連發生二大亂象，先是出現00940之亂，後又再點燃IPO之亂。據金管會統計，去（2025）年掛牌ETF高達46檔，比前年多了13檔，據投信投顧公會統計，截至去年底國內有19家業者發ETF，總計發行檔數達280檔，整體ETF規模逾7.4兆元，整體基金規模為11.4兆元，ETF規模占整體基金規模比重達65%，創歷史新高，也難怪投信業者前仆後繼發行ETF。

元大投信前年發行的元大台灣價值高息ETF，也就是俗稱00940，還未上市前就募集超過1,700億元資金，一上市就成為緊追在0050（元大寶來台灣卓越50）、0056（元大寶來台灣高股息）、00878（國泰永續高股息）之後第四大ETF。

當時湧入超過70萬民眾申購，由於主打每股10元，又搭配高股息、月月配概念，使得小資族、退休族爭相搶購，銀行員說，當時還有客戶借房貸、解定存，就是要買00940，由於過熱還導致銀行、承銷商無法負荷，停止申購，一度重現17世紀荷蘭「鬱金香熱」，最終引得金管會出手。

未料，00940上市後，成為投資人心頭痛，一上市就跌破發行價，網路上被投資人自嘲快樂領息變苦澀套牢，還有投資人怒吼，成立00940自救會。

截至去年底，00940的受益人已經減少為57.2萬人，資產規模也縮水到1007.18億元，今年開春後，台股穩站3萬點，有投資00940的股民痛批「吸金，投資人賠錢，元大手續費穩賺不賠」「元大手續費賺爆，它們家就是賣爛商品，只是會打廣告罷了。」「賣很好元大員工發獎金，絕對比各位股東賺得多。」

國內投信業者好不容易才從00940之亂走出來，卻又碰上金融業員工怒吼，密集公開IPO讓金融業員工苦不堪言，「ETF太熱導致業者瘋狂發，導致業務員被要求業績要達標。」終結IPO制度暴力網站統計，引發00940之亂的元大投信，拿下單檔最高責任額，「一個營業員要扛起1千萬元業績。」

該網站還揭露，金融業內部主管對員工怒吼，KPI沒達標，年終獎金一毛不給、說明會沒客戶，我把你客戶全轉走等震撼發言，讓營業員無奈說，只是想好好工作，不想靠信貸生存，不是被當一個被逼買單的業績工具。

其實，並非所有ETF都適合投資人，有些ETF波動大、風險高，但業務員卻得為了完成目標，優先推銷特定產品，隨著營業員得扛起業績，就出現ETF上市後，營業員立刻下車，導致ETF規模狂跌的情況。

隨著金融業員工怒吼將檢舉信湧入金管會後，金管會也因此展開調查，雖然金管會要求強化查核，將KYC、KYP落實情形、商品適合度、風險揭露，及業務員酬金制度等四大項，同時也修正銷售自律規範，但實際上，今年元月，國內ETF還是一口氣要上市13檔，面對密集上市的ETF，一名銀行理專忍不住苦笑說：「你準備好了嗎？營業員月月IPO要改成週週或日日了。」