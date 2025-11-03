ETF人氣旺 漲多跌少 10月漲幅前三強都漲逾兩成
隨著美中緊張關係和緩、聯準會主席鮑爾及輝達執行長黃仁勳談話中都釋出「AI熱潮並非泡沫」的論調，且AI發展上出現更多項跨領域的重大合作，意味AI應用已逐漸擴且並非科技領域獨享，帶動市場投資信心，主要股市接連創新高，10月ETF也呈現漲多跌少、期信ETF受到買盤關注。
根據CMoney統計，10月ETF市價漲幅前三強都在東北亞，且漲幅都在兩成之上，依序為中信日本半導體21.8%、台新日本半導體21.3%、國泰臺韓科技20.5%，日本及韓國都有政策及AI行情利多，其中，日本在高市新政府傾向持續寬鬆的政策基調，以及美日同盟趨勢下，日圓欲弱不易，有望吸引外資進入日本股市，前景相對明朗的日本半導體產業可望受惠。
就規模表現看，增幅前三大依序為期元大S&P黃金149.2%、期街口布蘭特正2的99.6%、新光臺灣半導體30的93.4%，10月受到美中貿易戰、西方制裁俄羅斯等影響，國際油價拉回，資金逢低檢場布局期街口布蘭特正2，規模接近翻倍，街口投信昨（3）日公告，期街口布蘭特正2執行反分割比率為0.5，12月2日為交易日，12月10日重新交易。
至於投資人數成長幅度前三大則都在期信ETF商品上，依序分別為期元大道瓊白銀成長138.01%、期元大S&P黃金正2成長120.8%、期元大S&P黃金成長94.6%，受惠於地緣政治不確定性、聯準會降息、各國政府央行買盤強勁等等因素，國際金價在10月間突破4,000美元，吸引市場掀起一股淘金熱，帶動期元大S&P黃金已發行在外受益權單位總數達可募集額度上限，自10月29日起暫停受理初級市場申購。
國泰投信指出，南韓總統李在明上任後，持續推動資本市場改革與發展，有助提振外資信心，今年以來韓國綜合股價指數已上漲超過七成。國泰臺韓科技成分股涵蓋台積電、三星電子、SK海力士、鴻海、台達電、聯發科等，隨著AI應用正從高階晶片轉向通用記憶體晶片、AI晶片基板等周邊技術領域擴散，三星電子、SK海力士等企業有望受益。
目前AI應用的獲利仍在醞釀階段，但長線成長趨勢明確，有利台韓科技產業後市表現。建議採取定期定額策略，分批布局台韓科技龍頭，以掌握未來成長契機。
