ETF公開募集之亂 問題漸浮現

今年一月台灣ＥＴＦ（指數型股票基金）市場出現密集公開募集（ＩＰＯ）現象，多檔新ＥＴＦ短時間內接連上架，表面上反映ＥＴＦ熱度不減，實際上卻讓銀行、券商等銷售通路承受沉重壓力，券商營業員私下直言，通路端的責任額與考核制度不合理，造成營業員「昧著良心賣產品」。

去年曾受市場熱議，之後暫時平息的ＥＴＦ募集之亂近來又浮現，光是今年一月，就有十檔投信業者新發行的ＥＴＦ將展開ＩＰＯ。

市場人士指出，ＥＴＦ成為近年投資顯學，民眾接受度高，多數金融機構常同一時間推售兩檔甚至更多ＥＴＦ，並要求業務員「每檔各自達標」。

例如，同時銷售兩檔ＥＴＦ，各自設定二百萬元責任額，即使業務員其中一檔賣出三百萬元、另一檔賣出一百五十萬元，合計已超過四百萬元，仍會因「單檔未達標」遭到檢討。更不用說，當ＩＰＯ檔數集中推出，責任額層層下放，業務端疲於應付，也難以真正從客戶需求出發進行商品建議。

部分ＩＰＯ ＥＴＦ屬於波動較大、風險係數較高的主題型產品，未必適合所有投資人。有業務員坦言，在責任額與懲罰機制壓力下，「為了完成ＩＰＯ目標而優先推銷特定商品」是很正常的事。

金融圈人士指出，ＥＴＦ原本是長期投資與資產配置工具，但在ＩＰＯ期間被高度業績化，使得銷售制度與產品本質逐漸出現落差。

不單是可能損及投資人權益，ＥＴＦ市場有更多值得反思之處。

營業員自掏腰包 規模動盪大

首先，券商為了和投信業者之間的「回單」交易，因此許多券商都會對營業員個人、乃至於各分公司下達目標額指令。其中，營業員個人的額度經常是一百萬元起跳，而且應付一檔可以，問題是同一時間要應付三、四檔，於是營業員要不就頻叩客戶買，更多的是客戶不買，而是業務員自己掏腰包。

正因為業務員得自掏腰包，因此，一等到ＩＰＯ閉鎖期結束之後，營業員就馬上「下車」，造成整個ＥＴＦ的規模狂跌，少則跌三、四成，多則跌七、八成。一位投信主管私下表示，這是因為後面還有其他的ＥＴＦ要ＩＰＯ，若以一月有十檔ＥＴＦ要ＩＰＯ為例，一家券商若認個三檔，營業員為了自己的「流動性」，就要趕快賣掉前面的，再加入後面的ＩＰＯ。

各產品同質性高 風險沒分散

第二個問題，在於發行ＥＴＦ，原本用意是讓投資者能用風險分散的方式來加入股市，但由於ＥＴＦ現在已成為投信業者之間的「全民運動」，這也使得市場上同質性高的ＥＴＦ愈來愈多，也喪失了原本ＥＴＦ分散風險的精神。

台大財經系教授張森林認為，台灣的ＥＴＦ有一大問題，就是指數的集中度太高，而且發現投資人太熱愛高股息，所以市場上充斥同質性高的高股息ＥＴＦ。根據統計，去年前十大人氣ＥＴＦ中，有七檔就是高股息，但個別報酬率卻都未達到百分之十。

張森林也點出，台灣發行的ＥＴＦ中，為什麼都沒看到國內投信業者發行ＶＴ（世界指數）ＥＴＦ？他認為，台灣不論是與日經指數、歐洲指數等相關的ＥＴＦ，迄今規模都無法做大：「或許台灣人太愛台股了。」可以看到的是，台灣ＥＴＦ壯大的過程中，投信業者只能追隨投資人的偏好，以致更多同質性ＥＴＦ充斥市場，量壯大了，質卻沒有多樣化，更不用說分散風險。

用ＥＴＦ玩當沖 失投資初衷

第三個問題則在於ＥＴＦ市場火熱的同時，原本應該用風險分散，以及資產累積心態去投資的ＥＴＦ，但現在ＥＴＦ竟也成為「當沖」標的，而且很多投資人樂此不彼。

政大商學院副院長周冠男表示，跨國、長時間的學術研究一再指出，只有百分之一的短線交易者是賺錢的，ＥＴＦ原本就應該是長期分批投資才對，怎麼反過頭來居然被拿來作當沖，甚至還有網紅來教怎樣作當沖，這是奇怪的現象。

